Cambio programmazione per Rai1 a partire dal prossimo lunedì 28 novembre 2022. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà un vero e proprio stravolgimento nella fascia del pomeriggio, dove a tenere banco saranno gli appuntamenti con i Mondiali di calcio 2022.

Di conseguenza, i fan de Il Paradiso delle signore 7 si ritroveranno a dover fare i conti con la sospensione della soap opera pomeridiana, la quale andrà in pausa per ben due settimane.

Sospeso Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai1 dal 28 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 in programma a partire da lunedì 28 novembre, interesserà in primis la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera sarà tra gli appuntamenti che verranno sospesi in daytime per lasciare spazio, soprattutto nella fascia del primo pomeriggio, alle partite valide per i Mondiali di calcio.

Una sospensione che, sicuramente, non renderà entusiasti i fan e appassionati della soap, soprattutto adesso che le trame di questa settima stagione stanno entrando sempre più nel vivo e i colpi di scena sono costantemente dietro l'angolo.

Due settimane di sospensione per Il Paradiso delle signore 7 in daytime

La messa in onda de Il Paradiso delle signore risulta sospesa nella fascia del daytime di Rai1 dal 28 novembre e fino al prossimo 9 dicembre.

Due settimane di stop, in cui la fascia oraria che va dalle 16 alle 18 sarà affidato a Rai Sport per il racconto in diretta della telecronaca dei match dei Mondiali di calcio che si svolgeranno in Qatar.

Dal 12 dicembre in poi, l'appuntamento con la soap opera verrà nuovamente ripristinato: i fan potranno tornare a collegarsi alle 16 in punto su Raiuno per seguire le nuove vicende dei vari protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7: Ezio si licenzia

Intanto, i colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni delle imminenti puntate de Il Paradiso 7, trasmesse prima della sospensione di due settimane, rivelano che Ezio si ritroverà ai ferri corti con il suo datore di lavoro, Umberto Guarnieri.

L'atteggiamento del commendatore sarà sempre più dispotico e intollerante nei confronti di Ezio, tanto che quest'ultimo prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Colombo deciderà di licenziarsi e rinunciare al suo incarico lavorativo alla ditta Palmieri, in quanto provato e stressato da questa conflittualità che si verrà a creare con Umberto.

Spazio anche alle vicende di Marco che, dopo essersi ritrovato nella morsa del fratello Tancredi, comincerà a valutare la possibilità di rinunciare alla carriera nel mondo del giornalismo, per cercare fortuna altrove e dedicarsi ad altro.