Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 14-18 novembre 2022 rivelano che le bugie di Flora Ravasi avranno vita breve.

La stilista del grande magazzino ha cercato in tutti i modi di fare la furba e di mettere in difficoltà la povera Maria ma, in queste nuove puntate della soap opera, Matilde scoprirà tutti i suoi inganni.

Spazio anche alle vicende di Ezio che, dopo l'ennesima sfuriata contro Umberto Guarnieri, prenderà una decisione clamorosa sul suo percorso lavorativo, ma verrà ben presto messo alle strette dalla sua ex Gloria.

Flora gioca sporco con Maria e Matilde: anticipazioni Il paradiso 14-18 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 nella settimana 14-18 novembre 2022 rivelano che Flora Ravasi copierà l'idea di un abito che è stato messo a punto da Maria.

La stilista, però, nel momento in cui ha visto i bozzetti degli abiti presentati da Maria non si è fatta problemi a bocciarli categoricamente tutti, per paura di essere messa in difficoltà e di perdere così il suo posto di lavoro all'interno del grande magazzino.

Sta di fatto che Flora presenterà quel bozzetto come se lo avesse disegnato lei e, in tal modo, crederà di aver ingannato tutti e di poter proseguire per la sua strada, consapevole del fatto che avrebbe fatto una gran bella figura con la realizzazione di quell'abito.

Matilde scopre le bugie di Flora: anticipazioni Il Paradiso al 18 novembre

Peccato, però, che il piano messo a punto dall'astuta stilista del grande magazzino milanese avrà un esito a dir poco nefasto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 18 novembre 2022 rivelano che Matilde scoprirà le bugie e gli inganni di Fora Ravasi, venendo a conoscenza del fatto che ha rubato l'idea per quell'abito dai bozzetti presentati da Maria.

Insomma, la situazione della fidanzata di Umberto Guarnieri diventerà sempre più complicata: non solo le frecciatine della contessa Adelaide che sta cercando in tutti i modi di mandarla via dal magazzino ma, adesso, anche questo comportamento del tutto sbagliato che rischia di compromettere la sua carriera al negozio.

Ezio bugiardo e Gloria lo incastra: anticipazioni Il Paradiso delle signore

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 18 novembre 2022, rivelano che Ezio deciderà di rassegnare le sue dimissioni dopo l'ennesima lite al vetriolo con Umberto.

Ezio si licenzierà e rinuncerà così al suo posto di lavoro ma, parlando con i suoi cari, chiederà loro di non spargere la notizia in giro.

Una richiesta strana che desterà i sospetti di Gloria, la quale ben presto si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra in questa situazione. Ezio sta mentendo e spetterà a Gloria metterlo alle strette per scoprire queste bugie.

Salvatore si apre con Elvira: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Occhi puntati anche su Salvatore: dopo essere stato per qualche giorno a Londra, il ragazzo deciderà di tornare di nuovo in città e riprendere in mano le redini della sua vita.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che dopo l'addio ad Anna, Salvatore avrà modo di avvicinarsi alla venere Elvira, che si rivelerà una perfetta confidente per il barista.

E, approfittando di questa complicità che si verrà a creare tra i due, il giovane Amato deciderà di aprire il suo cuore e confessare ad Elvira quello che è il suo vero stato d'animo dopo la fine del matrimonio con Anna.

Marco si ritrova in crisi per il lavoro: spoiler Il Paradiso delle signore

Spazio anche alle vicende di Marco che, in questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, si ritroverà a dover affrontare una situazione a dir poco problematica dal punto di vista lavorativo.

Il nipote della contessa, dopo aver subito il ricatto di Umberto e dopo essersi trovato in difficoltà a causa della perfidia di suo fratello Tancredi, comincerà a valutare l'idea di mettere da parte la carriera nel mondo del giornalismo.

Insomma, Marco apparirà pronto a gettare la spugna e a cercare un nuovo lavoro che possa garantirgli una certa stabilità anche se, la sua grande passione, resta quella per la scrittura.

Marco ne parlerà subito con la sua amata Stefania, mettendola al corrente di questa sua decisione: la ragazza, però, non potrà accettare che il suo fidanzato molli la presa per colpa del fratello e tenterà di spronarlo a non smettere di coltivare la sua passione.