È gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi, dopo che hanno smesso di seguirsi sui social. I fan attenti della coppia protagonista di Viola come il mare, la fiction che sta andando in onda in prime time su Canale 5, hanno notato che il divo turco e l'ex Miss Italia hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.

Un gesto che non è passato affatto inosservato e che, sempre secondo le teorie dei fan, potrebbe essere alla base di un possibile litigio tra i due protagonisti della fiction Mediaset.

È gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi prima del gran finale di Viola come il mare

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi in queste settimane sono stati costantemente al centro dell'attenzione non solo per il loro rapporto lavorativo nato sul set della fiction Viola come il mare ma anche per dei rumors legati ad un possibile flirt.

Per un po' di tempo, infatti, si è ipotizzato che tra i due attori ci fosse del tenero complici anche una serie di paparazzate apparse sui giornali che avevano alimentato ancora di più queste voci.

Alla fine, però, i due attori hanno rotto il silenzio e fatto chiarezza, rivelando che tra di loro vi è solo un rapporto di amicizia e una grande stima professionale.

Giallo su Can e Francesca: smettono di seguirsi sui social

Il colpo di scena, però, è arrivato in queste ore a pochi giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata di Viola come il mare su Canale 5.

I fan social della coppia di attori hanno notato che Can e Francesco hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social. Fino a pochi giorni fa, infatti, la coppia si scambiava "like" e commenti alle varie foto che postavano sui loro rispettivi account Instagram, soprattutto quelle legate alla fiction.

Ebbene, da qualche giorno, Can e Francesca non si seguono più su Instagram e quanto pare sembra essere calato il gelo.

Un vero e proprio mistero, al momento, aleggia sui due protagonisti di Viola come il mare: per quale motivo hanno smesso di seguirsi?

Un possibile litigio tra Can Yaman e Francesca Chillemi dopo il 'defollow' social?

Non si esclude che, alla base di questa scelta possa essersi anche un litigio avvenuto nel corso delle ultime settimane, tale da portarli ad ignorarsi sui social.

È questa la teoria che, al momento, prende quota tra i tantissimi fan della coppia di attori, i quali temono che dietro questo "defollow" possa nascondersi una rottura artistica tra i due.

Possibile che questa situazione metta in discussione anche il futuro di Viola come il mare, di cui al momento è stata già confermata la messa in produzione della seconda stagione con protagonisti Can Yaman e l'ex Miss Italia? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.