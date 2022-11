Luca Onestini torna nella casa del Grande Fratello Vip dopo essere guarito dal Covid-19 e si rende subito protagonista di un danno.

L'ex tronista di Uomini e donne ha "distrutto" una delle telecamere presenti nel giardino, dopo essersi messo a giocare a palla con Charlie e Oriana.

Immediata la reazione di Gnocchi che, temendo dei provvedimenti da parte della produzione del GF Vip, non si è fatto problemi a bacchettare il suo compagno di gioco.

Luca Onestini 'distrugge' una telecamere nel giardino del GF Vip

Luca Onestini è rientrato nuovamente in casa insieme agli altri concorrenti di questa edizione che sono risultati positivi al Covid (fatta eccezione per Alberto De Pisis).

La presenza di Luca non è passata affatto inosservata dato che, nel pomeriggio di oggi, si è reso protagonista di un episodio che potrebbe essere sanzionato dalla produzione.

L'ex tronista di Uomini e donne si trovava in giardino, e stava giocando a palla con Oriana e Charlie. A un certo punto Luca si è cimentato in un tiro decisamente troppo forte e la palla si è scagliata contro una delle varie telecamere presenti in giardino.

'Adesso ci tolgono tutto, 20 mila euro di danni', Charlie sbotta contro Luca al GF Vip (Video)

"Vedi che sei una testa di ca...20.000 euro di danno. Adesso ci tolgono tutto e ci chiudono la casa", ha subito sbottato Charlie dopo il "guaio" combinato da Luca Onestini, che ha praticamente distrutto una telecamera.

"No dai si è svitata una vite", ha replicato l'ex tronista di Uomini e donne, che ha provato così a sminuire quanto accaduto e il danno di cui si era reso protagonista all'interno della casa di Cinecittà.

"Adesso ci chiamano in confessionale", ha continuato Charlie, che è apparso visibilmente preoccupato per possibili provvedimenti in arrivo da parte degli autori del Grande Fratello Vip.

Ci sarà un provvedimento contro Luca Onestini da parte del Grande Fratello Vip?

Non è la prima volta che accadono episodi del genere all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Solo qualche giorno fa l'ex tronista Daniele Dal Moro si è reso protagonista di un episodio analogo: giocando sempre con la palla in giardino, Daniele ha rotto un vaso.

Anche in quel caso i concorrenti temevano possibili provvedimenti da parte della produzione, ma fino a questo momento non sono arrivate sanzioni.

Il GF Vip farà un'eccezione anche questa volta ed eviterà così di punire Luca per il suo danno arrecato alla telecamera in giardino? La risposta nel corso della prossima puntata serale del reality show di Canale 5, in programma lunedì 28 novembre con Alfonso Signorini, e la partecipazione di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.