Nella serata di sabato 14 dicembre, al Grande Fratello è scoppiata l'ennesima discussione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Quest'ultima ha rimproverato il partner di non esserle stato vicino in un momento di sconforto: "A volte anch'io ho bisogno di conferme". Dal canto suo il 28enne ha spiegato che anche per lui quella trascorsa è stata una settimana difficile.

Shaila: 'Posso una volta non mettermi nei tuoi panni?'

In un momento di sconforto Shaila si è confidata con Luca Calvani senza trovare l'appoggio di Lorenzo Spolverato.

Durante la serata di ieri, la ballerina ha deciso di parlarne poi col compagno: "Per me questa cosa che stiamo facendo è di estrema importanza, perché mi sento in un posto che mi fa sentire viva.

Ho cercato di starti vicino, di farti sentire importante e dirti che sei bravo, ma a volte anch'io ho bisogno di conferme". Al tempo stesso, però, la concorrente ha notato un atteggiamento distaccato da parte di Lorenzo: "Ho percepito che tu non sia venuto da me a condividere questa mia gioia. Non ho detto che non mi fai sentire bella, ma in un momento mio di difficoltà volevo che tu fossi più presente. Posso una volta non mettermi nei tuoi panni?".

La versione di Lorenzo

Dopo avere ascoltato Shaila, Lorenzo Spolverato ha cercato di replicare punto su punto fornendo la propria versione dei fatti: "Siamo diversi". E ancora: "Ascoltami, io credo che tu non mi stia apprezzando perché io non ti ho mai sminuito rispetto agli altri.

Io sono fatto così e cerco di essere me stesso in ogni occasione. Anch'io sto male da giorni per le cose che mi ha detto tua madre, quindi vai oltre. Tu non riesci a comprendermi". Lorenzo ha chiesto infine a Shaila di mettersi nei suoi panni: "Tu non riesci ad apprezzarmi per quello che sono. Perché arrivare a non capirsi subito?

C'è un momento in cui anch'io posso non mettermi nei tuoi panni?".

Cos'ha detto la madre di Shaila a Lorenzo

Nel corso della puntata del GF di lunedì 11 dicembre, la madre di Shaila è entrata in casa per un incontro con la figlia. La signora Sofia, senza mezzi termini, ha sostenuto che Lorenzo sarebbe un abile giocatore e che avrebbe intrapreso una relazione con Gatta solo per creare delle dinamiche utili ai fini del gioco: "Non sei più la stessa che ha varcato la porta lo scorso 16 settembre.

Se ti vedessi da fuori, ti vergogneresti di te" ha aggiunto inoltre rivolta alla figlia.

Prima di lasciare la casa Sofia ha infine ribadito il suo pensiero su Spolverato: "Non è una bella persona, fuori tutti lo dicono".