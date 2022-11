Ieri, sabato 5 novembre, il cast del GF Vip ha regalato forti emozioni ai telespettatori: nel giro di poche ore, infatti, ci sono stati baci appassionati, discussioni e canti al karaoke. Patrizia, ad esempio, ha perso le staffe per una frase poco carina che Charlie le ha detto davanti a tutti; Giaele, invece, si è lasciata andare ad effusioni con tre concorrenti ma per un gioco al quale stavano partecipando.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Una serata che doveva essere all'insegna della spensieratezza e del divertimento, si è trasformata nell'ennesima scusa per litigare.

Il 5 novembre, infatti, nella casa del GF Vip c'è stato un nuovo scontro tra Patrizia e Charlie per un motivo apparentemente molto futile.

Lo speaker radiofonico ha criticato la coinquilina perché non sapeva le parole di una canzone che stava interpretando al karaoke, e per farlo le ha detto: "Sei una testa vuota".

Rossetti non ci ha visto più, ha abbandonato il salone ed è andata a sfogarsi con l'amica Wilma.

"Io non conoscevo quel pezzo di Ligabue e lui mi ha forzata a cantare. Per un gioco stupido, non deve dirmi che sono una testa vuota, è insopportabile", ha fatto sapere la conduttrice tv su Gnocchi.

La concorrente non ha apprezzato il commento che il compagno d'avvenuta ha fatto sul suo conto, parole che si sarebbe potuto risparmiare anche perché tutti stavano trascorrendo un sabato sera sereno.

Le scuse dell'inquilino del GF Vip

"Sono stufa di lui. Non mi offendono i giovani e lo fa Charlie. Ma siamo impazziti? Io gli tiro una padellata in testa", ha aggiunto Patrizia prima che Gnocchi la raggiungesse in giardino per scusarsi.

Il concorrente del GF Vip, dunque, si è pentito immediatamente di aver dato della "testa vuota" a Rossetti, ma lei non si è calmata e l'ha allontanato visibilmente nervosa.

"Non mi abbracciare, smettila! Queste cose a me non le dici, e poi non era una battuta. Lasciami stare", ha concluso la vippona prima di andare via.

Insomma, basta poco per scatenare discussioni su motivi banali: chi vive nella casa più spiata d'Italia da quasi due mesi, inizia ad avere i nervi a fior di pelle e le tensioni aumentano giorno dopo giorno.

Il gioco della bottiglia al GF Vip

La lite tra Patrizia e Charlie, però, non è stata l'unica cosa degna di nota che è accaduta nella casa del GF Vip sabato scorso.

La nuova arrivata Oriana, infatti, alle 2 e mezzo del mattino ha proposto ad alcuni inquilini di fare il gioco della bottiglia: le regole, però, le ha decise la ragazza e gli obblighi erano tutti "maliziosi" e intenti a far avvicinare fisicamente i concorrenti.

Giaele, per esempio, si è ritrovata a baciare con passione ben tre vipponi del cast: l'influencer è finita bocca a bocca con Luciano Punzo, Attilio Romita e Antonino Spinalbese.

Con quest'ultimo, dunque, c'è stata la prima effusione pubblica dopo le coccole che si sono fatti sotto le coperte nei giorni scorsi.

I fan della "coppia" hanno gioito per questo contatto e hanno sottolineato quanto il parrucchiere fosse imbarazzato dopo aver baciato sulle labbra De Donà.

"Il sorriso di chi finalmente ce l'ha fatta", "Ragazzi, è successo", "Lui imbarazzatissimo dopo il bacio", "Giaele sta facendo quello che tutti bramiamo quando facciamo questi giochi. Non si tira indietro, è una concorrente perfetta", questi sono solo alcuni dei pareri che i telespettatori hanno espresso sui social network dopo aver visto i tanti baci che la giovane ha dato la notte scorsa.

L'influencer non ha mai detto no quando le è capitato come obbligo quello di baciare un compagno d'avventura, anche se secondo i fan la sua "interazione" preferita è stata quella con Antonino.