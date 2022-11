Nella casa del Grande Fratello Vip, durante la serata di sabato 5 novembre, gli autori del programma hanno organizzato una festa con tanto di karaoke. A un certo punto Charlie Gnocchi ha proposto a Patrizia Rossetti di cantare un brano di Ligabue. La donna tuttavia ha ammesso di non conoscere le parole e allora il comico ha accusato la donna di essere una testa vuota, scatenando così l’ira di Patrizia.

Grande Fratello, la lite tra Patrizia e Charlie

Durante la serata karaoke, Charlie ha convinto Patrizia a cantare una canzone di Ligabue. Tuttavia mentre i due vipponi cantavano, ad un certo punto Rossetti ha rivelato di non conoscere il testo della canzone e Charlie ha replicato dicendo: “Ma allora sei una testa vuota”.

A questo punto la conduttrice è andata su tutte le furie, mandando a quel paese Gnocchi per la battuta fatta.

Sfogandosi successivamente con Wilma Goich, Patrizia ha detto: “Poi viene e ti chiede scusa, per poi rifare tutto ancora una volta. Sono stufa di lui, non si permettono i ragazzi giovani a insultarmi e poi arriva lui. Wilma mi sono stancata di lui, perché deve venire a rompermi sempre. Se gli dico che voglio stare per conto mio sul divano, viene a rompermi. Se mi alzo e vado a cantare, mi dice che sono una testa vuota, io sono stanca. Adesso ti giuro che gli tiro una padellata in testa”.

Patrizia ha poi continuato a spiegare a Wilma che lei aveva più volte detto di non voler cantare e di voler rimanere per conto suo, ma lui l'ha forzata: “Non conoscevo quella canzone, la conosco per il motivetto ma non so le parole.

Non si doveva permettere di darmi della stupida per un gioco così idiota”.

Poco dopo Gnocchi ha cercato di abbracciare Patrizia, ma lei ha prontamente rifiutato il gesto, dicendogli che non si doveva permettere di insultarla in quel modo solo per un gioco. Chariie ha quindi spiegato: "Io ti chiedo scusa, ti considero come una mia sorella".

Nel gioco della bottiglia bacio tra Giaele e Attilio

La serata di sabato del Grande Fratello Vip è stata abbastanza movimentata. Dopo la serata karaoke, i litigi e il festeggiamento per il compleanno del nuovo entrato Edoardo Tavassi, i concorrenti hanno giocato al gioco della bottiglia.

Durante il gioco c'è stato anche un bacio tra Giaele e Attilio.

L’idea del gioco è stata della nuova entrata Oriana, la quale ha suggerito di giocare nella versione spagnola (la quale prevede l'inserimento solamente di obblighi, spesso di natura intima). Il giornalista ex Tg1, dopo aver fatto un balletto per Sarah Altobello, ha appunto poi dovuto baciare Giaele De Donà: tale bacio doveva essere con la lingua e a quanto pare nessuno dei due si è tirato indietro.