Grazie ai sei nuovi ingressi nella casa del GFVip 7, ci saranno nuove dinamiche. Nel post-puntata di giovedì 3 novembre, Luca Onestini si è trovato a rispondere ad alcune domande di Luca Salatino. Parlando della sua prima esperienza nella casa, Onestini ha fatto un breve cenno alla relazione avuta con Soleil Sorge e chiusa nel peggiore dei modi proprio sotto i riflettori.

Il precedente

Prima di affrontare il discorso di Onestini con Luca Salatino, è giusto fare un passo indietro.

Luca Onestini ha preso parte al GFVip 2 ed era entrato nella casa fidanzato con Soleil Sorge.

Durante il suo percorso, il fratello Gianmarco entrò nella casa per comunicargli che la sua fidanzata era stata avvistata con un altro uomo (Marco Cartasegna). Di conseguenza, Luca e Soleil si lasciarono nel peggiore dei modi. A distanza di anni, tra i due c'è ancora qualche dissapore: basti pensare che Onestini sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello lo scorso anno, ma declinò l'offerta per non rivedere la sua ex Soleil.

Le parole di Onestini

Terminata la 14^ puntata, i nuovi concorrenti si sono raccontati con i loro coinquilini.

In particolare, Luca Onestini si è ritrovato a parlare con Salatino. Quest'ultimo ha chiesto al nuovo coinquilino se durante la prima esperienza al Reality Show fosse entrato fidanzato o single.

Anziché glissare Onestini ha replicato: "Non ero single, ma lascia perdere che è meglio". Successivamente il modello emiliano ha aggiunto dei dettagli: "Quello che è successo a me è successo solo a me fidati e a nessun altro nei GFVip". Infine, Onestini ha invitato Luca Salatino a parlare della sua storia che sicuramente è molto più bella della sua.

Luca Onestini ha preferito non menzionare il nome della sua ex Soleil Sorge, ma è evidente che tra loro non scorra buon sangue.

Cosa pensano i telespettatori dell'ingresso dell'ex di Soleil?

Sui social, l'ingresso di Luca Onestini ha spaccato l'opinione pubblica.

Da un lato c'è chi si è detto contento di rivedere il modello emiliano all'interno della casa, poiché è "portatore di allegria".

Dall'altro c'è chi non ha gradito l'ingresso di Luca in quanto fan di Soleil Sorge. Alcuni utenti sono sicuri che prima o poi il nuovo concorrente parlerà della sua ex solamente per creare dinamiche all'interno del GFVip 7. Dunque, c'è anche chi si aspetta di sentire come commenterà l'influencer italo-americana il percorso del suo visto che conduce GFVip Party con Pierpaolo Pretelli.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha sostenuto che Luca Onestini per avere visibilità stia partecipando a tutti i reality show possibili: Luca in passato ha preso parte ad alcuni reality in Spagna.