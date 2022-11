Giovedì 3 novembre 2022 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. La puntata di questa sera sarà la numero quattordici e, stando alle prime anticipazioni trapelate online, sarà una prima serata imperdibile, con molti colpi di scena.

Anticipazioni GFVip del 3/11

Come confermato dallo stesso Alfonso nella puntata di lunedì 31 ottobre, questa sera sei nuovi vipponi entreranno a far parte della casa più spiata d'Italia.

Secondo le anticipazioni, questi vip dovrebbero essere: Luca Onestini, ex concorrente del GFVip; Edoardo Tavassi, ex naufrago della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi e fratello di Guendalina Tavassi ed infine l'ex tentatore di Temptation Island, Luciano Punzo. Per quanto riguarda le donne, a varcare la porta rossa dovrebbero essere: La sosia italiana di Melania Trump, Sarah Altobello; l'ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia ed infine Oriana Marzoli. Ma l'ingresso dei nuovi vipponi non sarà l'unico elemento a stravolgere l'equilibri della casa, poiché infatti si parlerà anche di Antonino e Giaele. I due sono sempre più complici e la giovane imprenditrice accusa sempre di più il peso di non aver ricevuto notizie da suo marito, il quale nella scorsa puntata era stato visto in compagnia della migliore amica della vippona, a Los Angeles.

Chissà se questa sera Giaele avrà qualche notizia dal suo amato e come si evolverà il rapporto con Antonino. Spazio poi al verdetto del televoto, alle litigate tra Edoardo ed Antonella e le nuove nomination.

Sondaggi eliminazione 3 novembre

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 31 ottobre, al televoto sono finiti: Pamela Prati, Carolina Marconi, George Ciupilan e Patrizia Rosetti.

Il televoto di questa settimana è in positivo e chiede al pubblico da casa quale, tra i concorrenti in nomination, si vuole salvare. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati online, ad avere la peggio e quindi rischiare di essere eliminata, dovrebbe essere Pamela Prati, con una percentuale del 19%. Tuttavia anche Carolina si trova alla stessa percentuale di Pamela e, la stessa Marconi, qualche giorno fa aveva anche espresso la volontà di ritirarsi dal gioco e pertanto non è da escludere che ad abbandonare la casa possa essere proprio lei. Il vip invece più votato e quindi più salvato dal pubblico, dovrebbe invece essere George Ciupilan.