La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito al cast raccontano che tra i nuovi personaggi ci sarà Valentina Tomada, attrice capitolina già conosciuta al grande pubblico per numerose partecipazioni in sceneggiati e fiction nostrani. Non faranno più parte del cast de Il Paradiso delle Signore 7, invece, Giulia Vecchio e Cristiano Caccamo, rispettivamente Anna Imbriani e Quinto Reggiani.

Le bugie e la simbiosi tra la mamma della piccola Irene (Samia Simeoni) e Quinto, difatti, faranno saltare la mosca al naso a Salvatore Amato (Emanuel Caserio), col cameriere che dirà addio per sempre alla neo moglie. A quel punto, Imbriani e Reggiani andranno via assieme.

Valentina Tomada entrerà nel cast della soap

Sebbene non vi sia ancora alcuno spoiler ufficiale che sveli il personaggio che interpreterà nello sceneggiato italiano, Valentina Tomada sarà uno dei nuovi volti del settimo capitolo dell'amata fiction daily di Rai 1.

Conosciuta al grande pubblico per le interpretazioni nelle serie tv Incantesimo e Vento di ponente, ma anche nelle soap opera Centovetrine e Vivere, l'attrice romana ha sancito di fatto la sua futura entrata tra i personaggi del Paradiso grazie a una foto postata su Instagram assieme all'attore Pietro Genuardi, alias Armando Ferraris.

Giulia Vecchio e Cristiano Caccamo lasceranno il cast

La storyline amorosa che coinvolge Anna, Quinto e Salvatore si farà sempre più intricata e sempre meno tollerata dal socio della Caffetteria.

La goccia che farà traboccare il vaso andrà in onda venerdì 4 novembre, quando i telespettatori potranno assistere a una versione insolita del giovane Amato che, esausto delle reiterate menzogne della moglie, deciderà di dire addio per sempre ad Anna.

Addio che sarà anche figlio dell'insolito feeling che il cameriere noterà tra la consorte e il primo marito della stessa, ovvero Reggiani.

Salvo, superata l'impasse iniziale, deciderà di partire alla volta di Londra per schiarirsi le idee, ma anche per far visita a mamma Agnese (Antonella Attili) e alla sorella Tina (Neva Leoni).

D'altro canto, Giulia Vecchio non figurava tra i personaggi del 7° capitolo della soap, quindi la sua uscita di scena era prevedibile, nonché giustificata dagli impegni professionali dell'attrice al momento.

Per Cristiano Caccamo, dopo la scoperta dei fan che Quinto non è morto, fuggire assieme alla moglie in quanto ancora sposati legalmente, ha il sentore di un amore che deve ancora essere vissuto fino in fondo.