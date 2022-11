A quasi due settimane dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Luciano ha perso le staffe. A far infuriare il napoletano, è stato discorso che Antonella stava facendo su di lui e sulla storia con Manuela che non sarebbe terminata. Punzo si è scagliato prima contro Fiordelisi dicendo che sarebbe lei quella ancora fidanzata, e poi contro Edoardo che si è intromesso nella conversazione per difendere la compagna.

Nervi tesi al Grande Fratello Vip

Antonella sembra non riuscire proprio a non mettere bocca nelle situazioni altrui, e anche ieri ha fatto dei commenti che hanno indispettito un compagno d'avventura.

Luciano, infatti, ha sentito le cose che Fiordelisi stava dicendo alle sue spalle parlando con Oriana: l'influencer, in particolare, stava informando la coinquilina che Punzo potrebbe aver mentito quando ha detto di essere entrato nella casa da single.

Disturbato dalle frecciatine che la vippona gli stava lanciato pensando di non essere sentita, il napoletano le si è avvicinato e ha cominciato a criticare il suo modo di fare.

"L'unica impegnata fuori era lei. Mi ha confermato di essersi lasciata apposta prima di entrare qui. Quando si è ritrovato l'ex davanti, si è c... addosso, non sapeva che fare e che dire", ha sbottato il concorrente del Grande Fratello Vip l'altra sera davanti a tutti.

Le ipotesi sulle storie finite prima del Grande Fratello Vip

Luciano ha tirato in ballo anche l'influenza che il padre di Antonella avrebbe avuto nella sua decisione di legarsi ad Edoardo all'interno della casa.

"Ringraziasse il papà che sta pensando al suo avvenire e le ha detto di buttarsi su Donnamaria. Se non fosse venuto a dire quelle cose, non era sicuramente fidanzata con lui", ha proseguito Punzo nello sfogo che ha intrattenuto e divertito gli spettatori della diretta del Grande Fratello Vip la sera del 15 novembre.

Il modello, poi, si è rivolto direttamente a Fiordelisi e le ha detto: "Pensa a te e alle clip che vuoi ti facciano. Io non sto con nessuna. Sei tu quella fidanzata fuori, non dare i tuoi titoli a me".

Le parole del napoletano hanno colpito i fan del reality-show, anche perché è la prima volta che si espone così tanto da quando è entrato tra le mura di Cinecittà: a far saltare i nervi al ragazzo, sono state le critiche che la coinquilina 24enne gli ha fatto alle spalle, sostenendo che sarebbe ancora in coppia con Manuela ma in tv direbbe di essere single.

L'affondo a Donnamaria al Grande Fratello Vip

Mentre Luciano e Antonella litigavano, Edoardo si è messo in mezzo per prendere le parti della fidanzata, e questo ha fatto arrabbiare ancora di più il modello.

"Ecco lui, che deve sempre fare l'avvocato delle cause perse. Dici stupidaggini dalla mattina alla sera. Stavo parlando con lei, non con te", ha sbottato Punzo in una lingua che era un mix tra italiano e napoletano stretto.

Donnamaria non si aspettava una reazione del genere ed è rimasto in silenzio, anche perché poco dopo il coinquilino l''ha tirato nuovamente in ballo dicendo: "Ora sta con Edoardo, che è il suo cagnolino. La difende come si fa con il padrone".

Queste ultime affermazioni hanno strappato molte risate agli spettatori del Grande Fratello Vip, anche perché è una sensazione piuttosto condivisa quella che il romano si starebbe un po' "sottomettendo" al forte carattere di Antonella.

Sonia Bruganelli, ad esempio, in una recente puntata ha invitato il ragazzo a reagire e a non farsi trattare così male da Fiordelisi che, tutte le volte che è nervosa per qualsiasi motivo, se la prende soprattutto con il fidanzato, allontanandolo in malo modo e minacciando di chiudere la relazione.