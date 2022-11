Proseguono le nuove puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che continua ad appassionare milioni di spettatori proponendo trame sempre più avvincenti e ricche di colpi di scena. Nel corso dei nuovi episodi molti nodi verranno al pettine e tanti altri saranno pronti a formarsi per intrecciare le storie dei protagonisti.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda giovedì 17 novembre, Don Saverio scoprirà che sua nipote è stata assunta come donna delle pulizie in un condominio milanese. Armando offrirà una nuova possibilità alla ragazza per racimolare più soldi per la sua famiglia.

Umberto accenderà il diverbio con Ezio Colombo, ma questo preferirà licenziarsi dalla ditta Palmieri per difendere il suo onore. Flora verrà avvertita e minacciata dalla contessa. Matilde troverà le prove necessarie per sbugiardare Gentile e metterla con le spalle al muro.

Adelaide minaccia Flora ne Il Paradiso

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle signore numero quarantanove, la contessa di Sant'Erasmo farà il suo ingresso nell'atelier e si recherà dalla stilista per metterla in guardia e nello stesso tempo minacciarla delle sue intenzioni. Infatti, Adelaide non sembra credere alla "buona fede" della stilista sulla questione dell'abito e l'avvertirà che la guerra è ancora aperta.

Nel frattempo, Marco diventerà giurato in un concorso letterario al circolo indetto da sua zia durante il quale, il ragazzo, rimarrà profondamente colpito da un aspirante giornalista di talento. Pertanto, il fidanzato di Stefania si renderà conto di non essere pronto a lasciare definitivamente la sua carriera nel mondo del giornalismo e ad abbandonare i suoi sogni.

Ezio si licenzia, Matilde sbugiarda Flora

Successivamente, il diverbio tra Ezio e Umberto infiammerà la prossima puntata del Paradiso, poiché Colombo non penserà minimamente di dover chiedere scusa a Guarnieri per aver concesso un permesso alle operaie. D'altra parte, Teresio sceglierà di non continuare a lavorare assieme ad una persona come il commendatore e preferirà licenziarsi dalla ditta Palmieri per difendere il suo onore.

Nel frattempo, Matilde troverà le prove necessarie per mettere all'angolo Flora: è stata la stilista a copiare l'abito di Maria per la nuova collezione invernale del Paradiso fingendo fosse suo. Frigiero non saprà se informare subito Adelaide e sceglierà intanto di parlarne Vittorio Conti.

Don Saverio scopre il secondo lavoro della nipote

Clara accetterà un secondo lavoro come donna delle pulizie in un condominio milanese per arrotondare i suoi guadagni e aiutare la famiglia che ha lasciato al paese. La giovane venere nasconderà a tutti questa notizia, ma ben presto questa verrà scoperta da Irene e più tardi da Don Saverio. Infine, Armando deciderà di aiutare la nipote del parroco proponendole una possibilità alternativa.