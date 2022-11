Continuano le discussioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Questa domenica mattina, 13 novembre, Wilma Goich si è svegliata e, trovando la cucina in disordine, ha sbottato contro Oriana Marzoli.

Wilma furiosa con Oriana

Tutto è iniziato quando Wilma, sveglia prima di tutti gli altri concorrenti, si è diretta in cucina per fare le pulizie domestiche. La cantante ha subito notato un forte disordine con gli scarti degli alimenti, messi nei bidoni sbagliati, così ha chiesto agli altri inquilini: “Vorrei capire chi ha preparato le uova, buttando i tuorli dove non vanno buttati!”.

In coro, Alberto, Edoardo Tavassi e Sarah, hanno indicato Oriana come la "colpevole". Wilma si è dunque diretta dalla Influencer, dicendole: “Oriana, gli scarti delle uova si buttano nell’umido. Se vivete nella sporcizia e siete abituati a farlo, allora continuate così. Tanto a pulire siamo sempre noi”.

Oriana tuttavia non aveva compreso tutto il discorso e ha poi seguito Wilma in cucina per spiegarle che non sapeva cosa significasse la parola "umido". Questo ha suscitato ancora di più l’ira della cantante, la quale ha sbottato: “Ti prego, non dirmi che non sai cosa significa umido adesso”.

Le due donne poi si sono chiarite e Oriana ha chiesto se la prossima volta può essere più comprensiva e spiegarle le cose in maniera più pacifica.

Wilma ha poi chiesto scusa per i modi aggressivi.

Luca e i momenti di sconforto per la mancanza di Soraia

Intanto sono giorni difficili per lo chef Luca Salatino, il quale ha meditato più volte di abbandonare la casa in quanto non è un grado di gestire il distacco dalla sua fidanzata. Questa domenica 13 novembre, il vip ha avuto un risveglio molto malinconico nella casa del Grande Fratello Vip.

Il concorrente continua ad avvertire molto la mancanza di Soraia, la sua fidanzata, nonostante nella puntata di giovedì 10 novembre, la ragazza gli abbia consigliato di viversi questa esperienza e di non piangere più per lei, anche perchè così facendo fa pure stare male chi gli vuole bene.

Qualche ora fa, Sarah ha trovato Luca in giardino e si è fermata per parlare con lui.

Lo chef ha detto: "Devo reagire e lo devo fare per lei. Passa una settimana, poi l’altra e andrò avanti così, giorno dopo giorno”.

Sarah ha consigliato al ragazzo di vivere le cose giorno per giorno e in maniera più tranquilla. Luca ha poi confessato: “In questi giorni ho immaginato tutti i diversi scenari per abbandonare questa avventura, però so che è una scelta sbagliata e sono sicuro che poi me ne pento. Io devo riuscire a portare a termine questo percorso”.