In seguito a una discussione avvenuta al Grande Fratello Vip 7 fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, il coinquilino Alberto De Pisis ha cercato di dare dei consigli alla 24enne, che non sono però stati accettati dalla ragazza, tanto che tra i due coinquilini è nato un botta e risposta.

Lo sfogo di Alberto

In seguito all'ennesima discussione avvenuta per futili motivi fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis ha sbottato: "Non ne posso più". Il concorrente milanese ha fatto notare ad Antonella che una coppia non può passare così tanto tempo a discutere per motivi banali, poiché diventa un "rapporto tossico".

Secondo De Pisis, Fiordelisi dovrebbe approfittare dell'esperienza al GFVip 7 per modificare alcuni lati del suo carattere. Dal canto suo la 24enne ha fatto notare il tono aggressivo utilizzato da Edoardo, ma lui ha redarguito la coinquilina: "Antonella, tu hai la sindrome della figlia unica, cerchi di addomesticare i tuoi fidanzati".

Infastidita dalle parole di Alberto, Antonella Fiordelisi ha replicato: "Se non vi sta bene, andatevene a casa". Alberto però ha fatto notare di essere al GFVip 7 per parlare della sua storia: "Sono qui per me, non per te". Dopo essere stato accusato dalla coinquilina di essere un ragazzo viziato, il diretto interessato ha precisato di essere abituato a fare sacrifici dall'età di 17 anni.

Dunque, Alberto ha ribadito che non accetta lezioni da nessuno, compresa Antonella.

L'antefatto della discussione

Sabato sera, Edoardo Donnamaria aveva deciso di fare uno spuntino salato, chiedendo a tutti i presenti in cucina se anche loro avessero voglia di un hamburger, Antonella ha risposto di "no". Successivamente però Fiordelisi ha chiesto un pezzo dell'hamburger di Edoardo, ma quest'ultimo si è rifiutato di darglielo.

Infastidita, Antonella ha insinuato che Edoardo non fosse propenso alla condivisione, nonostante il rapporto che c'è fra loro.

Poco dopo, nel cortiletto della casa Fiordelisi ha spiegato che i suoi ex l'hanno sempre ricoperta di attenzioni. Quindi Donnamaria ha chiesto ad Antonella di smetterla di parlare del passato, visto che lui non ha mai tirato in ballo le sue ex fidanzate.

Mentre Luca Salatino ha fatto notare che Donnamaria stava affrontando la discussione con un tono troppo aggressivo, mentre Antonino ha spezzato una lancia a favore di Edoardo: "Antonella smettila di paragonare il tuo fidanzato ai tuoi ex".

A notte fonda comunque Edoardo e Antonella hanno fatto pace, inoltre la ragazza ha anche chiarito il tutto con Alberto.