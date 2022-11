Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 21-25 novembre 2022 rivelano che Marco e Stefania si ritroveranno spiazzati da una notizia che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

Occhi puntati anche su Maria e Vito che, in questi episodi della soap, appariranno sempre più vicini e complici. Intanto Umberto si impegnerà con tutte le sue forze per cercare di riconquistare di nuovo il cuore di Flora, dopo che la stilista ha scelto di troncare la loro relazione di punto in bianco.

Marco e Stefania spiazzati: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21-25 novembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 25 novembre 2022, rivelano che Marco riceverà una importante proposta di lavoro che lo lascerà senza parole.

Il giovane nipote della contessa, dopo aver affrontato un periodo decisamente preoccupante dal punto di vista professionale, si ritroverà a essere spiazzato da questa proposta che arriverà in maniera del tutto inaspettata.

Tale situazione, però, potrebbe cambiare radicalmente non solo la vita di Marco ma anche quella della sua fidanzata Stefania: per i due, infatti, potrebbe giungere il momento di dare una svolta significativa alla loro storia d'amore.

Maria e Vito sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 25 novembre

Intanto Maria deciderà di accettare il corteggiamento di Vito: le anticipazioni delle nuove puntate della soap rivelano che la giovane Puglisi accetterà così l'invito a cena del contabile, ma non tutto andrà nel migliore dei modi.

All'ultimo momento, infatti, l'incontro tra i due salterà e ciò si rivelerà un duro colpo in primis per Vito che, tuttavia, non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

Nei giorni a seguire, infatti, il giovane ragazzo deciderà di tornare di nuovo "all'attacco" e chiederà nuovamente a Maria di vedersi e passare una serata insieme.

Umberto spiazza Flora dopo il suo addio: anticipazioni Il Paradiso 21-25 novembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Umberto deciderà di spiazzare Flora Ravasi dopo che la stilista gli comunicherà la sua intenzione di mettere la parola fine alla loro relazione sentimentale.

Ecco allora che il commendatore Guarnieri passerà all'attacco e, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera del primo pomeriggio, deciderà di spiazzarla con un anello di fidanzamento, sperando in tal modo di riuscire ad avere la meglio.

Quale sarà la reazione di Flora? Di sicuro, quando Adelaide scoprirà quello che sta accadendo e il passo importante compiuto da Umberto, non la prenderà per niente bene e apparirà più furiosa che mai nei confronti del suo ex uomo.