Trionferà l'amore tra Marcello e Adelaide nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7? L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 continua ad appassionare gli spettatori della rete ammiraglia e, nel corso dei prossimi appuntamenti che presto arriveranno in tv, ci sarà spazio per le vicende della contessa, sempre più presa da Marcello.

Un rapporto che non passerà inosservato, anche se il giovane Barbieri potrebbe in realtà seguire una strategia ben precisa e ferire il cuore della contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Marcello e Adelaide sempre più vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Marcello potrà continuare a contare sul sostegno di Adelaide, la quale ha preso a cuore la sua vicenda e sta cercando di fare il possibile per aiutarlo a diventare un "pezzo grosso" nel mondo della finanza.

Un sodalizio che crescerà sempre più nel corso delle prossime puntate, al punto che Marcello prenderà a cuore anche le sorti sentimentali della contessa.

Per aiutarla a uscire dal periodo difficile che sta vivendo, Marcello deciderà di stupire la donna con una sorpresa e tutto ciò potrebbe portare la contessa a rendersi conto di provare qualcosa nei confronti di Marcello, che va al di là della semplice amicizia.

Adelaide potrebbe soffrire per amore ne Il Paradiso 7

Sì, perché in una recente intervista l'attrice Vanessa Gravina aveva dichiarato che ben presto Adelaide sarebbe stata al centro di una nuova intricata vicenda sentimentale, che le avrebbe permesso in parte di lasciarsi alle spalle la cocente delusione d'amore che le è stata inflitta da Umberto Guarnieri.

A questo punto non si esclude che la contessa possa scoprire di provare davvero un sentimento nei confronti di Marcello, anche se quest'ultimo potrebbe aver messo in atto una strategia ben precisa.

Marcello è da sempre innamoratissimo di Ludovica, la donna che considera il grande amore della sua vita.

Marcello potrebbe ingannare Adelaide nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Dopo che Ludovica ha scelto il ricco Ferdinando, Marcello ha dato una svolta alla sua vita, ed ha iniziato a studiare finanza proprio per riuscire a diventare un pezzo grosso e far cambiare idea alla sua ormai ex fidanzata.

Ecco perché mentre Adelaide potrebbe innamorarsi per davvero di Marcello, quest'ultimo in realtà potrebbe soltanto aver ingannato la contessa per arrivare ai suoi scopi.

Il giovane Barbieri, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe così ritrovarsi nella morsa della contessa e farla soffrire per amore, dopo essersi fatto aiutare per entrare in contatto con uomini di successo.