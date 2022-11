La casa del Grande Fratello Vip sta per "ripopolarsi": domani, giovedì 3 novembre, Alfonso Signorini presenterà al pubblico ben sei nuovi concorrenti. I siti di Gossip hanno già svelato l'identità di tutte le new entry del cast, equamente divise tra uomini e donne. A movimentare le dinamiche tra le mura di Cinecittà, tra gli altri, ci saranno: la sorella di Clizia Incorvaia (ex fiamma di Edoardo), il fratello di Guendalina Tavassi e l'ex vippone Luca Onestini.

Tanti ingressi nella casa del Grande Fratello Vip

A circa un mese e mezzo dall'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, il cast sta per essere "rafforzato".

Per far fronte ai ritiri e alle squalifiche delle prime settimane, gli autori hanno deciso di arruolare ben sei personaggi famosi, tante new entry da inserire nel gruppo per smuovere gli equilibri e le dinamiche.

A poco più di 24 ore da una nuova puntata in diretta, in rete stanno circolando i nomi di tutte le celebrità che varcheranno la soglia della porta rossa.

I nuovi concorrenti del reality Mediaset, dunque, sono: Luca Onestini (già vippone qualche anno fa e "star" anche in Spagna), Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina e naufrago dell'ultima stagione dell'Isola dei Famosi), Micol Incorvaia (sorella di Clizia), Luciano Punzo (modello e single di Temptation Island), Oriana Marzoli (influencer di origini sudamericane) e Sarah Altobello ("sosia" italiana di Melania Trump ed ex protagonista dell'Isola).

Chi sono i nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip

I personaggi che vivono tra le mura di Cinecittà da circa 40 giorni, dunque, a partire dal 3 novembre dovranno condividere gli spazi e le giornate con sei nuovi inquilini, tutti con un carattere forte e una personalità decisa.

Luca Onestini è l'unica delle new entry ad aver già partecipato al Grande Fratello Vip in passato: il modenese è stato tra i protagonisti assoluti della seconda edizione dedicata alle celebrità, quella che nel cast aveva anche Giulia De Lellis, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Ignazio Moser, Ivana Mrazova e Raffaello Tonon.

In questi anni, poi, il ragazzo è stato accostato al programma di Canale 5 più volte, anzi si è vociferato che sarebbe stato contattato anche per la scorsa edizione, ma la presenza nella casa della ex Soleil Sorge avrebbe fatto saltare la trattativa.

Altri due nuovi vipponi che sono in qualche modo legati al GF Vip per questioni familiari, sono Edoardo e Micol: il romano Tavassi ha visto sua sorella Guendalina diventare famosa proprio grazie a un'edizione Nip di tanto tempo fa, mentre la giovane Incorvaia ha conosciuto la notorietà sempre grazie alla sorella Clizia.

I legami con i concorrenti del Grande Fratello Vip

La bella Micol, però, si dice sia stata scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 7 soprattutto perché in passato ha avuto un flirt con Edoardo Donnamaria. Il giovane, che all'interno della casa si è legato ad Antonella Fiordelisi, non sa che tra poche ore dovrà convivere anche con una sua ex fiamma. A completare il "sestetto" delle new entry, sono Sarah Altobello (conosciuta quasi esclusivamente per essere la sosia italiana di Melania Trump), Oriana Marzoli (star dei reality in Argentina e personaggio spesso controverso) e Luciano Punzo.

A proposito di quest'ultimo, stanno circolando gossip contrastanti sulla sua storia d'amore con Manuela Carriero.

Solo pochi mesi fa, i due protagonisti di Temptation Island hanno superato una profonda crisi di coppia, ma attualmente non si sa se sono ancora legati oppure se l'ingresso di lui tra le mura di Cinecittà comprometterà definitivamente una relazione già in bilico.