Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 del prossimo dicembre rivelano che ci sarà spazio per una scelta importante che avrà come protagonisti Marco e Stefania. I due giovani innamorati, infatti, si ritroveranno a prendere in mano le redini della loro storia d'amore e della loro vita sentimentale, facendo una scelta che li porterà a lasciare Milano per trasferirsi all'estero.

Marco e Stefania cambiano vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di dicembre 2022, rivelano che per Marco e Stefania arriverà il momento di prendere in mano le redini della propria vita privata.

I due ragazzi saranno pronti a vivere una nuova favola d'amore insieme. Per Marco, dopo la proposta di lavoro in America, arriverà il momento di fare le valigie e dedicarsi alla sua nuova vita professionale che lo porterà lontano da Milano e dai suoi affetti più cari. Stefania non avrà alcuna intenzione di lasciarlo andare da solo e deciderà a sua volta di fare un passo importante nei confronti del fidanzato.

Marco e Stefania escono di scena: anticipazioni Il Paradiso 7 dicembre

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di dicembre, rivelano che Stefania si dirà pronta a lasciare il lavoro di venere del grande magazzino per trasferirsi con Marco negli Stati Uniti d'America. Una decisione che spiazzerà Marco, il quale si renderà conto ancora di più di quanto si forte il sentimento che Stefania prova nei suoi confronti, tale da spingerlo a credere sempre più in questa storia d'amore.

Di conseguenza, nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1, i due giovani fidanzati usciranno di scena dal cast della soap opera ma il loro non sarà un addio definitivo.

Occhi puntati anche sulle vicende di Flora Ravasi che, nel corso delle prossime puntate di dicembre di questa settima stagione, deciderà di tornare indietro sui suoi passi, circa la decisione precisa di chiudere con Umberto Guarnieri.

Flora torna indietro sui suoi passi: anticipazioni Il Paradiso delle signore dicembre 2022

Flora resterà spiazzata dalla decisione di Umberto di regalarle un prezioso anello di fidanzamento, col quale intende suggellare pubblicamente la loro storia d'amore. La giovane stilista del Paradiso delle signore finirà così per accettare l'anello e, di conseguenza, dimostrerà di essere tornata indietro sui suoi passi anche se, nonostante la situazione, non sarà ancora pronta a immaginare la sua vita al fianco del commendatore.

Per Flora, infatti, sarà opportuno fare un passo alla volta e, per il momento, questo anello di fidanzamento non deve significare che subito dopo ci sarà anche il matrimonio. La stilista non vuole affrettare i tempi con Umberto che, nel frattempo, dovrà sempre stare in guardia dai "colpi bassi" della contessa Adelaide.