Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano Marco e Stefania potrebbero uscire di scena.

I due decideranno di prendere in mano le redini della loro storia d'amore, motivo per il quale annunceranno la loro scelta finale: andare via da Milano per trasferirsi in America.

Spazio anche al ritorno in scena di Ludovica Brancia, che nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione tornerà a essere protagonista.

La scelta di Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nelle nuove puntate in onda dal 12 dicembre in poi, subito dopo la pausa di due settimane dovuta ai Mondiali di calcio, ci sarà spazio per delle importanti novità legate alla coppia composta da Marco e Stefania.

Il nipote della contessa ha ricevuto una prestigiosa offerta di lavoro che, dopo un momento di crisi, gli ha permesso di riprendere in mano le redini della sua vita.

Secondo quanto apprende Blasting News, Marco ha deciso di accettare questa offerta, nonostante lo porti a doversi allontanare da Milano per diverso tempo.

Marco e Stefania escono di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7

Marco dovrà trasferirsi in America e per fortuna potrà contare sul sostegno della sua fidanzata Stefania.

La giovane venere del grande magazzino non si tirerà indietro di fronte a questa novità che vede protagonista il suo fidanzato, motivo per il quale accetterà di seguirlo senza alcun tipo di esitazione.

I fan de Il Paradiso delle signore 7 assisteranno all'uscita di scena della coppia composta da Marco e Stefania, i quali sin allontaneranno da Milano per trasferirsi in America e vivere il loro sogno d'amore insieme.

In attesa di scoprire se e quando ci sarà il ritorno della coppia in città, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio anche per un attesissimo ritorno in scena.

Il ritorno di Ludovica Brancia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Dopo un lungo periodo di assenza, Ludovica Brancia rimetterà piede in città e la sua presenza non passerà affatto inosservata.

La donna è stata assente per un bel po' di tempo, dopo che ha scelto di vivere la sua nuova relazione con il ricco e potente Ferdinando Torrebruna.

Ludovica ritornerà di punto in bianco e colpirà fin da subito l'attenzione dell'ex fidanzato Marcello. Quest'ultimo, sebbene sia impegnato a lasciarsi alle spalle il passato, si renderà conto di non aver dimenticato Ludovica e si scoprirà ancora innamorato di lei, tanto da volerla riconquistare di nuovo.