Modifiche in arrivo per la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1. La soap opera dal 21 al 25 novembre 2022 continuerà la propria regolare messa in onda nella fascia del pomeriggio, sebbene il palinsesto della rete ammiraglia comincerà a subire i primi cambiamenti per l'inizio dei Mondiali di calcio in Qatar.

Successivamente la massima competizione calcistica internazionale porterà a delle modifiche anche legate alla messa in onda della soap opera, la quale si fermerà per due settimane.

Cambia il palinsesto di Rai 1 per i Mondiali: ecco cosa succede a Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, quest'anno il palinsesto pomeridiano di Rai 1 tra fine novembre e metà dicembre, subirà delle sostanziali modifiche dovuta alla messa in onda dei Mondiali di calcio 2022.

Le partite saranno trasmesse in primis nella fascia del pomeriggio e in quella serale, motivo per il quale a subire delle variazioni saranno gli appuntamenti che tutti i giorni tengono compagnia a milioni di spettatori.

Cosa ne sarà de Il Paradiso delle Signore 7? La programmazione della soap opera ambientata nel grande magazzino milanese non subirà modifiche nel corso della settimana che va dal 21 al 25 novembre 2022.

Dal 21 al 25 novembre confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7

Nonostante l'inizio dei Mondiali sia fissato per il 20 novembre, nella prima settimana di programmazione la soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni non subirà slittamenti.

La messa in onda è confermata nello slot orario che va dalle 16:05 alle 16:55 circa, dopodiché ci sarà La Vita in diretta che durerà soltanto un'ora (dalle 17:10 alle 18:10 circa), mentre L'Eredità andrà in onda in anticipo di circa 35 minuti rispetto all'orario canonico delle 18:45.

I cambiamenti legati al palinsesto de Il Paradiso delle signore 7 cominceranno a partire dalla settimana successiva.

Ecco quando inizia lo stop per Il Paradiso delle signore 7 in daytime

A partire da lunedì 28 novembre, i Mondiali entreranno sempre più nel vivo e diversi incontri si giocheranno anche quando in Italia saranno le ore 16.

Di conseguenza, Rai 1 si ritroverà costretta a dover sacrificare l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7, per lasciare spazio ai match.

La soap opera, quindi, andrà incontro ad un periodo di stop in daytime che toccherà la durata complessiva di due settimane.

Le nuove puntate di questa settima fortunatissima stagione, saranno sospese dal 28 novembre e fino a venerdì 9 dicembre.

La programmazione della soap riprenderà nuovamente a partire da lunedì 12 dicembre 2022 e andrà avanti regolarmente per tutto il periodo delle festività natalizie, senza alcun tipo di ulteriore stop in daytime.