Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della stagione autunnale 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda di Caduta Libera, il quiz a premi condotto da Gerry Scotti.

Novità anche per quanto riguarda la prima serata del sabato, dove si assisterà alla chiusura di Tu si que vales 2022 con la messa in onda della finalissima.

Caduta Libera si ferma per i Mondiali: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset tra novembre e dicembre interesserà la messa in onda di Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti, che anche quest'anno sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista dell'auditel.

La media del programma risulta essere di oltre tre milioni di spettatori a serata, con picchi che arrivano a superare il muro dei tre milioni e mezzo di fedelissimi, e uno share compreso tra il 19 e il 22%.

Eppure, malgrado il successo di questa edizione e gli ottimi ascolti che sta registrando, Mediaset al più presto apporterà delle modifiche al palinsesto della fascia preserale in concomitanza con l'inizio dei Mondiali di calcio 2022.

Tutte le partite della competizione calcistica saranno trasmesse in esclusiva sui canali Rai, e la maggior parte degli incontri si giocheranno nella fascia compresa tra le 18 e le 20 e in quella di prima serata.

I Mondiali stoppano la programmazione inedita di Caduta Libera

Di conseguenza, per evitare la messa in onda di Caduta Libera nello stesso slot orario in cui andranno in onda le partite dei Mondiali di calcio, si è scelto di sospendere il quiz in prima visione assoluta.

Le puntate inedite di Caduta Libera verranno così sospese in concomitanza con l'inizio dei Mondiali di calcio e al loro posto andranno in onda le repliche delle puntate delle stagioni precedenti.

Una scelta che non renderà felici gli spettatori di Caduta Libera e che non ha reso felice neppure il padrone di casa: Scotti, infatti, non ha risparmiato delle frecciatine ai vertici dell'azienda per tale decisione.

Chiude Tu si que vales: cambio programmazione Mediaset

Il cambio programmazione Mediaset di novembre prevede anche lo stop di Tu si que vales, lo show del sabato sera che sta registrando ottimi ascolti su Canale 5.

Con una media di oltre 4,2 milioni di spettatori e uno share che oscilla tra il 26 e il 28%, il programma continua ad avere la meglio nella gara ascolti del prime time.

La finalissima, però, si avvicina e andrà in onda il 19 novembre, dopodiché calerà il sipario sullo show, che al sabato sera lascerà spazio alle repliche di Felicissima Sera, lo show con protagonisti Pio e Amedeo.