Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 a partire dal prossimo lunedì 28 novembre 2022. La soap opera del primo pomeriggio con protagonisti Emanuel Caserio, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, subirà delle modifiche importanti che porteranno ad una prolungata pausa in daytime.

Uno stop "forzato" per la soap italiana che tutti i giorni continua ad appassionare il pubblico, permettendo alla rete ammiraglia Rai di registrare una media che oscilla tra il 19 e il 22% di share.

La Rai sospende Il Paradiso delle signore per due settimane

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 prenderà il via il prossimo 28 novembre, quando il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche per i Mondiali di calcio 2022.

Le partite della storica competizione calcistica troveranno ampissimo spazio sui canali della televisione di Stato, compresa la rete ammiraglia.

In tutto il daytime, infatti, ci sarà spazio per i match dei Mondiali che di conseguenza porteranno alla soppressione dei vari programmi in onda su Rai 1.

Dal 28 novembre sospeso Il Paradiso delle signore 7: ecco quando ritorna in onda

Tra questi spicca proprio Il Paradiso delle signore 7: la soap opera campione di ascolti della fascia pomeridiana si fermerà per ben due settimane in daytime.

Lo stop inizierà lunedì 28 novembre e andrà avanti fino al 9 dicembre 2022: le nuove puntate in prima visione assoluta riprenderanno di nuovo a partire da lunedì 12 dicembre.

E, da quel momento in poi, non ci saranno ulteriori stop dato che la soap andrà avanti anche durante le settimane natalizie.

In attesa dello stop per Il Paradiso delle signore 7 previsto dal 28 novembre in poi, le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno su Rai 1, rivelano che per Marco la situazione diventerà particolarmente spinosa dal punto di vista lavorativo.

Tancredi ostacola Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore nuove puntate

Suo fratello Tancredi, non avendo gradito il pezzo che Marco ha composto sulla tragedia del Vajont, deciderà di agire alle sue spalle e comincerà a rendergli la vita impossibile dal punto di vista lavorativo.

Di conseguenza, Marco si ritroverà nel mirino del fratello che userà tutte le sue forze per ostacolargli il percorso lavorativo, tanto che il fidanzato di Stefania penserà di lasciare definitivamente il mondo del giornalismo.

Spazio anche alle vicende di Salvatore: il giovane barista deciderà di chiudere definitivamente il suo matrimonio con Anna Imbriani e, a quel punto, deciderà anche di allontanarsi per un po' da Milano e trasferirsi a Londra, dove potrà rivedere la sua amata mamma e sua sorella Tina.