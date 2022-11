Tra Maria e Vito trionferà l'amore nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 previste su Rai 1? A svelare dei retroscena sulla coppia è stata l'attrice Chiara Russo che, in una nuova intervista televisiva a UnoMattina, si è sbilanciata sull'evolversi della vicenda del suo personaggio.

L'attrice, infatti, ha svelato che la bella Maria Puglisi si ritroverà a vivere delle emozioni forti e inaspettate nel corso di questa stagione, che la vede tra le protagoniste più amate dal pubblico.

Maria e Vito sempre più vicini nelle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, rivelano che tra Maria e Vito ci sarà un nuovo avvicinamento e la ragazza finirà per accettare l'invito a cena che le verrà fatto dal giovane contabile del grande magazzino milanese.

Vito non vuole affatto mollare la presa nei confronti di Maria e, nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, la ragazza deciderà di cedere a questo corteggiamento.

Insomma, tutto lascerebbe pensare che tra i due possa sbocciare l'amore ma si esclude che possano esserci nuovi colpi di scena tali da mettere in discussione questa love story.

'Succederà qualcosa di nuovo', il retroscena su Maria e Vito ne Il Paradiso delle signore 7

Intanto, a svelare nuovi retroscena sulla coppia Maria-Vito è stata l'attrice Chiara Russo che nel corso di una nuova intervista, si è sbilanciata sull'evolversi della situazione riguardante la giovane Puglisi, annunciando che ci saranno delle novità importanti.

"Sì quest'anno qualcosa c'è, dove porterà non so", ha dichiarato Chiara Russo intervistata da Massimiliano Ossini in diretta televisiva su Rai 1.

"Quest'anno Maria sta vivendo delle emozioni diverse succederà qualcosa di nuovo", ha aggiunto ancora l'attrice che non si è sbilanciata più di tanto su quello che accadrà tra i due giovani protagonisti de Il Paradiso delle signore 7.

Vito rischia di compromettere il rapporto con Maria ne Il Paradiso delle signore 7?

Insomma, Maria vivrà sicuramente delle emozioni intense ma non si esclude che questo sogno d'amore della coppia, possa essere spazzato via di punto in bianco da una amara scoperta.

Sì, perché Vito non ha raccontato proprio tutta la verità alla giovane Puglisi, tenendola all'oscuro del fatto di essere quello stesso ragazzo che in Sicilia aveva stretto un accordo con suo padre, per organizzare un matrimonio combinato con la ragazza.

Tale verità potrebbe venire a galla nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione e spingere Maria a prendere le distanze da Vito dopo aver scoperto le sue bugie.