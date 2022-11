Le puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda a novembre si preannunciano ricche di colpi di scena. Gli spoiler della celebre soap opera di Rai 1 anticipano risvolti inattesi per alcuni personaggi, tra cui Maria e la new entry Vito. Per la giovane Puglisi sarà un periodo problematico. La ragazza, che aspira a diventare stilista, verrà ostacolata da Flora Gentile, preoccupata di poter essere soppiantata dall'ex sarta. Stando alle anticipazioni recentemente pubblicate sul web, il contabile Lamantia allevierà le preoccupazioni della giovane grazie ad una sorpresa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 novembre 2022: Maria è ostacolata da Flora

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore 7 Maria Puglisi (Chiara Russo) ha avuto modo di dimostrare il suo talento di stilista. Però, mentre da una parte ciò le ha portato soddisfazione, dall'altra ha contribuito a fare infuriare Flora (Lucrezia Massari) che teme di perdere il posto di stilista del grande magazzino. Per contrastare la ragazza, l'ex costumista non si mostrerà ben disposta nei suoi confronti e, stando alle anticipazioni, tergiverserà di fronte ai bozzetti della siciliana. Il comportamento della stilista, che si prenderà del tempo per giudicare i disegni, aumenterà le insicurezze e la frustrazione della giovane.

Quale sarà il piano della donna? Riuscirà a mettere i bastoni fra le ruote a quella che ormai considera una rivale? In ogni caso, pur in mezzo alle difficoltà, Maria riuscirà a prendere una boccata d'ossigeno grazie a Vito (Elia Tedesco).

Spoiler Il Paradiso delle signore 7: Vito sorprende Maria

Nella settima stagione de Il Paradiso delle signore le vicende di Maria Puglisi, dunque, non interesseranno soltanto la dimensione professionale.

Infatti, secondo le recenti anticipazioni, le trame incentrate sull'ex sarta riguarderanno anche la sfera sentimentale. Ciò accadrà grazie alla presenza di Vito, presente nella soap solo da alcune settimane. Come è stato già mostrato ai telespettatori, Lamantia è giunto a Milano e, una volta lì, si è presentato al Paradiso delle signore per il posto di contabile.

Messo alle strette da Armando Ferraris (Pietro Genuardi), il giovane ha ammesso di essere arrivato lì per Maria, della quale è segretamente innamorato da quando era un ragazzino. L'aspirante stilista, tra l'altro, ignora che Vito è in contatto proprio con suo padre. Come reagirà la ragazza nel momento in cui scoprirà la verità sul giovane? Stando alle anticipazioni delle puntate in onda nel mese di novembre, Lamantia manterrà il segreto ancora per un po', ma continuerà la sua strategia per conquistare il cuore della ragazza. Nelle prossime puntate arriverà a commettere, anonimamente, una "follia d'amore" che sorprenderà l'ex sarta. Di cosa si tratterà? Per saperlo bisognerà attendere di vedere le puntate in onda tra qualche settimana su Rai 1.