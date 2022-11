Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si preannunciano ricche di novità e colpi di scena per la famiglia Colombo. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Ezio preferirà confidare i suoi tormenti e le sue vicende lavorative a Gloria, piuttosto che a Veronica. Negli episodi che andranno in onda dal 7 all'11 novembre, Umberto umilierà il direttore commerciale e, pertanto, avvilito, il papà di Stefania cercherà conforto nella sua consorte. Nel frattempo, durante la settimana, Stefania e Gemma organizzeranno una serata romantica per Veronica e il suo fidanzato, mentre Vittorio proporrà a Ezio di vivere con lui.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni all'11/11: Ezio si confida con Gloria e non con Veronica

Ezio non passerà bei momenti. Oltre ai problemi familiari causati dal fatto di essere fidanzato con Veronica, nonostante sia ancora legalmente sposato, Colombo avrà beghe lavorative. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore fino all'11 novembre rivelano che Umberto umilierà il direttore commerciale e, a quel punto, Ezio preferirà confidarsi con Gloria e non con Veronica. Il papà di Stefania sarà tormentato e avrà bisogno di conforto e, anziché correre a farsi consolare dalla sua compagna, preferirà andare dalla sua consorte. Al momento, non è chiaro che consigli darà la capo commessa a suo marito e non è chiaro se ci sarà un avvicinamento fra i coniugi o se il loro rapporto continuerà ad essere amicale.

Il Paradiso delle signore, trame all'11/11: Gloria ascolta le confidenze di Ezio, Veronica messa in disparte

Nel dettaglio, durante gli episodi de Il Paradiso delle signore fino all'11 novembre, il papà di Stefania concederà un permesso alle operaie dell'azienda tessile, senza chiedere il consenso a Umberto. A quel punto, Guarnieri, vedendo che il direttore commerciale ha preso un'iniziativa, evitando di coinvolgerlo, andrà su tutte le furie.

Al momento, non è chiaro se il banchiere si sfogherà in privato con Colombo o se la scenata avverrà di fronte ad altre persone. L'unica cosa certa è che Ezio sarà avvilito e metterà in disparte Zanatta, preferendo parlare della sua situazione con Gloria. Nel frattempo, Stefania e Gemma organizzeranno una serata speciale per Veronica e il suo fidanzato.

Il Paradiso delle signore, puntate all'11/11: Ezio riceve supporto da Vittorio

Durante le puntate de Il Paradiso delle signore fino all'11 novembre, Vittorio si accorgerà della tensione fra Umberto e Colombo. A quel punto, Conti supporterà e aiuterà il papà di Stefania, fornendogli tutta la comprensione necessaria per superare il momento. Pertanto, oltre a Gloria, il direttore commerciale potrà contare sull'aiuto di Vittorio. Inoltre, il marito di Marta non resterà con le mani in mano, ma farà un gesto importante. Oltre ad essere al corrente delle beghe lavorative di Ezio, Conti ha saputo dei problemi familiari che Colombo ha e sa che vive in una pensione. Pertanto, senza pensarci due volte, il direttore del negozio di moda proporrà al fidanzato di Veronica di andare a vivere da lui.