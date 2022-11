Can Yaman e Francesca Chillemi smettono di seguirsi sui social ed esplode il caos tra i fan. A pochi giorni dalla messa in onda dell'ultima puntata di Viola come il mare, la serie tv di Canale 5 che li vede protagonisti, i due attori hanno acceso il gossip con questa notizia che non è passata inosservata.

Cosa succede nel rapporto tra i due giovani e promettenti attori? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha fornito dei retroscena su quelli che sarebbero i motivi che si celerebbero dietro tale situazione.

Sui social, Can Yaman e Francesca Chillemi smettono di seguirsi a vicenda

Nel dettaglio, i fan più attenti della coppia Can Yaman - Francesca Chillemi, protagonisti della serie tv Viola come il mare trasmessa su Canale 5, hanno avuto modo di notare che da qualche giorno i due attori non si seguono più su Instagram.

Se fino a qualche giorno fa i due si scambiavano like e commenti ai vari post, soprattutto quelli dedicati alla fiction in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, ciò non accade più da qualche giorno.

Un vero e proprio "giallo" per i tantissimi fan e sostenitori della coppia che, in queste ore, stanno cercando di capire cosa sia successo.

In tanti hanno ipotizzato che, dietro questo "taglio netto" che si sono dati Can e Francesca, possa esserci un litigio e hanno temuto anche questa situazione possa compromettere il futuro della fiction Viola come il mare, di cui è stata già confermata la seconda stagione destinata sempre al prime time di Canale 5.

Il retroscena su Can Yaman e Chillemi dopo il gelo sui social

Ma qual è la verità dei fatti? Come sta la situazione tra Can e Francesca e perché hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social? A fornire un po' di retroscena su questa vicenda ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

Attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, Rosica ha fatto sapere che dietro questo "defollow" su Instagram, non si nasconderebbe nessuna lite e nessuna incomprensione tra i due protagonisti di Viola come il mare, bensì una "mossa strategica".

"C'entrano per caso i sentimenti? Assolutamente no. I due non hanno affatto litigato e si sarebbero scambiati messaggi di amicizia e di lavoro fino a qualche giorno fa", ha svelato Rosica nel suo post.

'Mossa strategia', il retroscena di Rosica su Can Yaman e Chillemi

"Questa mossa è solamente strategica, consigliata dai manager e amici al fine di lasciare questo alone di mistero, giovare la serie e loro due", ha proseguito ancora Rosica, sottolineando che Can e la Chillemi non avrebbero avuto nessun litigio.

Arriverà la verità anche dai due diretti interessati? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.