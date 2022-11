Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nostrano, riguardo gli episodi che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, rivelano che Flora (Lucrezia Massari) dribblerà la richiesta di riappacificarsi avanzatale dal commendatore Umberto (Roberto Farnesi). La stilista, inoltre, racconterà a Marcello (Pietro Masotti) che la sua storia d'amore col banchiere è in crisi, così il socio di Salvatore (Emanuel Caserio) le farà presente di vivere anch'esso nel tormento del ricordo di Ludovica (Giulia Arena).

Adelaide (Vanessa Gravina), invece, domanderà al cognato di starle accanto nel corso di un evento al Circolo organizzato in memoria del Presidente degli Stati Uniti Kennedy, mentre la giovane Ravasi metterà al corrente Marcello che i suoi sentimenti per Guarnieri senior sono ancora molto forti. Flora, intanto, presenzierà all'evento per parlare col banchiere ma, trovando lo stesso in compagnia della nobile Di Sant'Erasmo, se ne andrà subito. Umberto regalerà alla stilista un anello di fidanzamento, mentre la contessa andrà su tutte le furie una volta venuta a conoscenza di tale dono. Flora, infine, potrebbe temere che ci sia un ritorno di fiamma tra Umberto e Adelaide.

Umberto accetterà di affiancare Adelaide all'evento in memoria di Kennedy

Il settimo capitolo dell'amata soap opera sta regalando ai telespettatori un'avvincente diatriba amorosa, pregna di rivalse e ricatti, tra la contessa Adelaide e la coppia composta da Flora e Umberto.

Il pomo della discordia è nato durante il sesto capitolo della soap, quando la nobile aveva dovuto fare i conti con l'inaspettata decisione del cognato di troncare la loro storia e, come se non bastasse, intraprendere un'altra relazione con la stilista.

Nell'episodio che andrà in onda mercoledì 23 novembre su Rai 1, come anticipato, Umberto si dimostrerà disponibile ad affiancare la contessa durante l'evento organizzato da quest'ultima per la morte inaspettata del Presidente degli Stati Uniti, Kennedy (assassinato a Dallas).

Scelta alquanto discutibile da parte del banchiere che potrebbe far saltare la mosca al naso a Flora.

Flora potrebbe temere che ci sia un ritorno di fiamma tra Adelaide e Umberto

D'accordo che si tratterà di un evento speciale, ovvero una serata in memoria di Kennedy, ma la decisione di accompagnare Adelaide da parte di Umberto sembrerà stridere parecchio con la battaglia vendicativa che entrambi stanno tenendo viva.

Anche Flora potrebbe restare perplessa dalla scelta del commendatore, tanto da iniziare a sospettare che possa esserci un ritorno di fiamma tra Umberto e Adelaide.