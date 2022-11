Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbero vedere Marco e Stefania al centro dell'attenzione. Tra i due fidanzati tutto sta procedendo nel migliore dei modi anche se, fino a questo momento, la giovane venere del grande magazzino non è stata del tutto sincera col suo fidanzato.

Sì, perché Stefania ha ricevuto un biglietto dal suo ex spasimante Federico Cattaneo, che è tornato a farsi sentire ignaro del fatto che la ragazza ormai abbia voltato pagina.

E, a tal proposito, non si esclude che nel corso delle prossime puntate della soap, Stefania possa rivedere Federico dopo tanto tempo.

Marco pronto a voltare pagina: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, dopo un periodo buio, Marco riuscirà finalmente a dare una svolta importante alla sua vita lavorativa.

Il giovane nipote della contessa, infatti, riceverà un'importantissima offerta di lavoro che gli permetterà di uscire dal torpore e dal clima di incertezza in cui ha vissuto durante l'ultimo periodo.

E, dagli spoiler della soap opera, questa nuova proposta di lavoro potrebbe portare a dei cambiamenti anche nella vita di coppia di Marco e Stefania.

Stefania non è stata sincera con Marco ne Il Paradiso 7

Al momento non si hanno ancora ulteriori dettagli su quello che succederà, tuttavia non si esclude che Marco per tornare ad inseguire la sua passione lavorativa, possa allontanarsi per un po' di tempo da Milano e magari anche dalla sua fidanzata.

Come se non bastasse, c'è una questione che è stata lasciata in sospeso, legata sempre ai due giovani innamorati. Nel corso delle passate puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore 7, Stefania ha ricevuto un biglietto da parte di Federico Cattaneo.

Trattasi di uno dei suoi ex spasimanti col quale, nel corso della quinta stagione della soap, ci fu un timido avvicinamento prima che Federico decidesse di lasciare Milano per cambiare radicalmente vita.

Stefania potrebbe rivedere Federico nelle nuove puntate de Il Paradiso 2022

Ebbene, a distanza di tempo, Federico è tornato a farsi sentire ma Stefania ha preferito non dire nulla al suo fidanzato tenendolo all'oscuro di questa situazione.

Non si esclude che, per le prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, gli sceneggiatori della soap possano mettere un po' di "pepe" a questa vicenda, facendo in modo che Stefania riveda il suo ex Federico dopo svariato tempo.

Tra i due, quindi, potrebbe esserci un nuovo incontro e non si esclude che dopo averlo ingannato sul bigliettino, Stefania possa continuare a mentire al suo fidanzato Marco anche su questo possibile riavvicinamento con Federico Cattaneo.