Grandi novità nelle puntate Il Paradiso delle Signore di ottobre. Federico torna a farsi sentire e scrive un messaggio a Stefania. Che cosa mai le dovrà dire di così importante? Spiazzata dalla lettera, la giovane Colombo decide di nascondere il tutto a Marco, senza pensare alle conseguenze del suo gesto.

Nel frattempo, Salvatore inizia ad avere sospetti su Anna. I fiori che le ha spedito in America non sono arrivati, in quanto l'indirizzo fornito è inesistente. Che cosa sta succedendo? Di seguito, le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 24 ottobre su Rai 1.

Ezio e Veronica sperano nell'aiuto di Adelaide: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano che non mancheranno i problemi per Ezio e Veronica, dopo che la Sacra Rota si è espressa in maniera definitiva sul mancato annullamento del matrimonio.

L'unica loro possibilità sembra essere Adelaide che, con le sue conoscenze altolocate, potrebbe aiutarli a realizzare il sogno di diventare marito e moglie.

Nel frattempo, Vito Lamantia diventa il nuovo contabile del Paradiso e viene presentato al resto dello staff, che lo accoglie con calore.

Vittorio deluso da Flora: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Maria ha disegnato l'abito da sposa per la baronessa Foppa e il suo bozzetto piace tantissimo a Vittorio, che la elogia.

Flora la guarda con sospetto.

A preoccupare ulteriormente la giovane Ravasi, è il disappunto di Vittorio in merito ai suoi nuovi bozzetti. Conti non sembra più apprezzare come una volta il suo lavoro. Flora si sfoga con Umberto, mentre Adelaide, ovviamente, non può che esserne felice.

Torna Federico? Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Salvo manda dei fiori ad Anna ma il regalo non arriva a destinazione. Sembra che l'indirizzo che le ha fornito la moglie prima di partire non sia esatto o, addirittura, inesistente. I dubbi del giovane Amato si fanno sempre più seri e ora capisce che c'è davvero qualcosa che non sa.

A proposito di segreti, nella puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 24 ottobre su Rai 1, vedremo Stefania in grande imbarazzo dopo aver ricevuto un messaggio da Federico, il ragazzo per il quale aveva una cotta prima di innamorarsi di Marco.

Stando agli spoiler della soap, Stefania non dirà nulla a Marco, tenendo nascosta la lettera. Che cosa ci sarà scritto? Forse Federico ha intenzione di ritornare a Milano? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. Ricordiamo che tutti gli episodi possono essere rivisti dopo la messa in onda accedendo al portale RaiPlay, dove sono presenti le repliche.