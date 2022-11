Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:50. Le anticipazioni dal 21 al 25 novembre riportano che Umberto, per recuperare il suo rapporto con Flora, le regalerà un anello di fidanzamento.

Veronica non vorrà più Ezio in casa sua, mentre Barbieri consolerà Adelaide che sta attraversando un momento difficile.

Alfredo sprona Vito a provarci con Maria

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 21 novembre, Ezio sarà determinato nel trovare un nuovo impiego, prima di comunicare a Veronica che si è licenziato dalla Palmieri.

Gloria però lo spronerà a formalizzare le sue dimissioni. Intanto Alfredo comprenderà che tra Maria e Vito sta nascendo qualcosa di importante. Umberto proverà a ricucire il rapporto con Flora. Vittorio, invece, temerà che Matilde possa lasciare il grande magazzino.

Nell'episodio di martedì 22 novembre, Ezio continuerà a non dire la verità a Veronica. Nel frattempo, Adelaide si renderà conto che è successo qualcosa tra Guarnieri e Flora.

Alfredo incoraggerà Vito a farsi avanti con Maria, mentre Conti dirà a Frigerio di non voler continuare a portare avanti con lei il rapporto di lavoro.

Vittorio scioccato per la morte di Kennedy

In base alle anticipazioni televisive di mercoledì 23 novembre, dopo la tragica morte di Kennedy, Adelaide è intenzionata ad organizzare una serata in sua memoria e, a tal proposito, chiederà ad Umberto di aiutarla.

Ezio sarà propenso a dire a Veronica, Stefania e Gemma che non lavora più alla Palmieri. Vittorio sarà scioccato per l'attentato al presidente degli Stati Uniti e, in serata, avrà un incontro con Matilde.

Nella puntata di giovedì 24 novembre, l'appuntamento tra Maria e Vito non andrà come previsto. Ezio rifletterà a lungo sulla sua situazione personale, comprendendo che mettersi in proprio potrebbe non essere la scelta giusta, dopodiché parlerà a Gloria dei suoi nuovi progetti.

Flora rivelerà a Marcello di essere ancora innamorata di Umberto, quindi si recherà al Circolo per parlare con lui. Una volta arrivata lì, però, lo vedrà insieme ad Adelaide. Vittorio proporrà a Matilde di cenare con altri amici.

Don Saverio dà il suo benestare al ritorno di Ezio a casa di Veronica

Gli spoiler di venerdì 25 novembre de Il Paradiso delle signore evidenziano che Don Saverio acconsentirà al ritorno in casa di Ezio.

Veronica però cambierà idea e si rifiuterà di accoglierlo nuovamente nella sua dimora.

Vito chiederà nuovamente a Maria di uscire. Marco riceverà un'offerta di lavoro che stravolgerà la vita sua e di Stefania.

Umberto donerà un anello di fidanzamento a Flora, ma non si renderà conto che Marcello sta osservando tutta la scena e che, in un secondo momento, racconterà tutto ad Adelaide. Anche in questo caso la contessa troverà conforto in Barbieri.