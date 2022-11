L'appuntamento con Il Paradiso delle signore torna in onda dal 12 dicembre in poi dopo la pausa di ben due settimane dovuta ai Mondiali di calcio 2022.

Le anticipazioni della soap rivelano che, nel corso delle prossime settimane di programmazione, ci sarà spazio per un po' di sorprese e colpi di scena, tra cui il ritorno in scena di Ludovica Brancia, la quale rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza.

Spazio anche alle novità legate al rapporto tra Vito e Maria: la giovane donna verrà finalmente a scoprire tutta la verità sull'accordo del contabile del grande magazzino con suo padre.

Vito nei guai con Maria: anticipazioni Il Paradiso

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che saranno in onda dal 12 dicembre in poi su Rai 1, rivelano che Maria riuscirà a smascherare le bugie di Vito.

Il contabile assunto da Vittorio Conti al grande magazzino, non è stato affatto sincero nei confronti di Maria, dato che l'ha tenuta all'oscuro del fatto di essere quello stesso uomo che, in Sicilia, era in accordo con suo padre per organizzare un matrimonio combinato.

Il padre di Maria avrebbe voluto concedere sua figlia a questo ragazzo che aveva perso la testa per lei ma, la venere del Paradiso, si è sempre rifiutata tanto da non voler neppure conoscere questo uomo che la voleva come sua sposa.

Maria smaschera Vito: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Di conseguenza, Maria scelse di scappare via dalla Sicilia e di trasferirsi a Milano proprio per iniziare un nuovo percorso di vita, lontana dalle ingerenze della sua famiglia e da quell'idea di un matrimonio combinato con una persona che non amava.

Vito l'ha raggiunta a Milano e, senza dirle niente, ha cominciato a corteggiarla, tanto da iniziare a far breccia nel suo cuore.

Tuttavia, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 12 dicembre rivelano che la verità verrà a galla: Maria scoprirà le bugie di Vito e quindi smaschererà il contabile e quell'accordo che ha con suo padre.

Il ritorno di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 7

Ma le sorprese non sono finite qui, perché in attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Maria, gli spoiler della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Ludovica Brancia, la quale riapparirà in città dopo un periodo di assenza.

Marcello, quindi, avrà modo di rivedere la sua ex fidanzata e si renderà conto che tutto questo tempo non è bastato a far sì che mettesse una pietra sopra alla loro relazione.

Occhi puntati anche su Umberto: il commendatore proverà a riconquistare in tutti i modi il cuore di Flora, dopo che quest'ultima ha scelto di troncare la loro relazione. Riuscirà nell'impresa oppure dovrà arrendersi per sempre? Lo scopriremo nelle prossime puntate.