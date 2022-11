Le attuali anticipazioni della soap Un posto al sole si stanno concentrando sulle storyline che vedono protagonisti i personaggi 'adulti' della soap, ma un piccolo spazio viene già dato anche a giovani personaggi come Bianca ed Antonello. La ragazzina cercherà di organizzare una festa a sorpresa per Antonello, ma la buona riuscita verrà ostacolata da un evento imprevisto, che le anticipazioni non dettagliano.

Bianca sempre più presa da Antonello

Nelle ultime puntate si è tornato a parlare di storyline relative ai giovani personaggi della soap. Si parla in particolare di Bianca, che ormai sembra provare sentimenti molto forti (per quel che può essere la sua età) per Antonello.

La figlia di Angela e Franco sembra essersi infatuata perdutamente del giovane ragazzino, spesso impacciato e con diversi problemi di carattere personale alle spalle.

Un carattere non simile a quello di Bianca, molto simile ai suoi genitori, tosti e determinati, che non sembrano mollare davanti ai problemi della vita. Bianca sa bene quali sono le difficoltà dell'amato Antonello, e pensa che organizzargli una bella festa di compleanno possa essere un bel gesto verso il ragazzino. In effetti la giovane riuscirà nel suo intento, che farà gioire i fan di Un posto al sole.

La festa per Antonello prende una brutta piega

Ma ad intromettersi nelle intenzioni di far sorridere Antonello ci sarà una scoperta che la stessa Bianca farà più avanti nelle prossime puntate della soap.

Di cosa si sta parlando? Del fatto che Antonello ha un ruolo principale nella challenge sul web che ha creato scompiglio nel corso delle puntate in onda nel recente passato, che i fan di certo ricorderanno con apprensione.

Le anticipazioni non rivelano quando la ragazzina lo scoprirà, ma è certo che prima o poi dovrà affrontare questa scoperta, che potrebbe anche farle cambiare idea su Antonello.

In attesa di capire quale e quando sarà questo momento, la giovane Bianca organizzerà la festa di compleanno a sorpresa [VIDEO], un party che come rivelano le anticipazioni ''avrà un finale differente da quello che Bianca si auspicava''.

Si sa infatti che Antonello dovrà affrontare un periodo di intensa crisi, anche se non si sa nel dettaglio quale possa essere.

Quel che è certo sta nel fatto che Viola ne approfitterà per dare ai suoi scolari una importante lezione di vita, sfruttando probabilmente quanto successo ad Antonello come insegnamento per il futuro dei ragazzini di cui si prende ogni giorno cura.

Momento di crisi che, oltre ad essere preso come esempio da Viola, potrebbe anche cambiare il sentimento che la giovane bianca prova per Antonello, che ancora non sembra avere intenzione di ricambiare le attenzioni ricevute. Le prossime anticipazioni aggiungeranno ulteriori dettagli a questa interessante storyline.