Piacevoli novità e inaspettati colpi di scena saranno al centro dei nuovi episodi di Terra Amara in programma il 29 e 30 novembre su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya aprirà la filanda più importante della Turchia mentre Gaffur Taskin si metterà alla ricerca di Ali Riza per conto di Hunkar Yaman.

Terra amara, anticipazioni 29 novembre: Gaffur si mette sulle tracce di Ali Riza

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti il nuovo episodio trasmesso martedì 29 novembre in prima visione su Canale 5 annunciano gradite sorprese per i telespettatori.

Scendendo nei dettagli, Sermin studierà un modo per mettere a posto la sua grave situazione finanziaria. Ed ecco, che Demir farà una proposta per l'acquisto della dimora di sua cugina. Purtroppo quest'ultima non sembrerà abbastanza convinta, tanto da rinunciare all'offerta.

Yilmaz, nel contempo, avrà un incontro con Sabahattin. In questo frangente, Akkaya scoprirà dal dottore che Sermin si trova in gravi difficoltà economiche. Per questa ragione, l'ex meccanico deciderà di fare a Yaman una controproposta molto vantaggiosa. Difatti, si offrirà di acquistare la sua tenuta, dandole il doppio offerto dal suo rivale.

Infine Gaffur si metterà alla ricerca di Ali Riza come richiesto da Hunkar.

Sermin vende la sua casa all'ex fidanzato di Zuleyha: episodio 30 novembre

Nel nuovo episodio di Terra amara in programma mercoledì 30 novembre su Canale 5, Yilmaz accompagnerà Fekeli al cimitero. In questo frangente, l'anziano imprenditore piangerà a dirotto sulla tomba della moglie e dei figli.

Sermin, intanto, accetterà di vendere la sua casa a Yilmaz.

Neanche a dirlo, la decisione non sarà presa bene da Demir, che vedrà l'arrivo di Fekeli e dell'ex fidanzato di Zuleyha (Hilal Altınbilek) nel cuore della fortezza dei Yaman.

Yilmaz inaugura la filanda più importante della Turchia

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto Yilmaz si accingerà a vivere un altro momento molto favorevole dal punto di vista lavorativo.

Difatti, l'ex meccanico inaugurerà la filanda più importante della Turchia insieme al signore Alaattin. In occasione della cena inaugurale dell'azienda, Zuleyha e Akkaya si lanceranno sguardi pieni di gelosia.

Riassunto episodio precedente

Nell'episodio precedente dello sceneggiato, Demir obbligherà Sait ad inviare dei malviventi a distruggere tutte le piante nell'aranceto di Yilmaz. Ma ecco, che il complice deciderà d'informare Akkaya del piano scellerato del suo rivale. Per questo motivo, l'uomo accompagnerà l'ex meccanico nei campi per mettere in fuga i delinquenti assoldati da Yaman.