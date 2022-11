Le nuove puntate di Terra Amara in onda tra qualche settimana su Canale 5, vedranno Demir Yaman finire in carcere. L'uomo verrà accusato della morte del tirapiedi Sait e sarà proprio Fekeli a puntare per primo il dito contro Yaman. Hunkar, certa che il figlio non sua un assassino, cercherà di dimostrare la sua innocenza ma, durante le sue ricerche, incapperà in una sconvolgente verità e che riguarderà l'assassinio del marito Adnan.

Sait trovato morto, Demir sospettato del suo omicidio: spoiler Terra amara

Terra amara, la soap tv turca che tanto sta appassionando il pubbblico italiano, riserverà molte sorprese nel corso delle prosime settimane.

Scorrendo le anticipazioni infatti, si viene a sapere che Demir verrà arrestato. Questa volta sarà proprio lui a finire dietro le sbarre con l'accusa di aver assassinato il tirapiedi Sait. La morte dell'uomo avverrà subito dopo che Demir scoprirà che Sait starà facendo il doppiogioco e che in realtà sarà una spia di Fekeli. Ecco perché, sarà Demir ad essere il primo sospettato dell'omicidio di Sait. Fekeli, non appena venuto a conoscenza della morte del tirapiedi, si dirigerà alla tenuta della famiglia Yaman per affrontare Demir.

Demir viene arrestato con l'accusa di aver assassinato Sait

Fekeli, nel corso dei nuovi episidi, affronterà a muso duro Demir, il quale non esiterà a tirare fuori una pistola.

Sembrerà che Yaman sia sul punto di sparare contro il padrino di Yilmaz, sotto gli occhi terrorizzati di Zuleyha, Hunkar e della nonnina Azize. Fortunatamente, prima che avvenga l'irreparabile, giungerà la polizia, la quale procederà all'arresto di Demir. L'uomo non sembrerà essere preoccupato e sarà convinto che dopo essere stato interrogato, verrà rilasciato.

Peccato per lui che le cose non andranno così. Il figlio di Hunkar finirà dietro le sbarre. La sua detenzione comunque, non sarà così terribile, visto che le guardie lo tratteranno con i guanti bianchi.

Hunkar cerca di dimostrare l'innocenza di Demir: anticipazioni Terra amara

Dalle anticipazioni, sembrerà proprio che Demir fosse il solo che potesse avercela con Sait.

Ne sarà convinto anche il nuovo procuratore, che vorrà comunque vederci chiaro sulla vicenda. Hunkar intanto, si muoverà per cercare le prove dell'innocenza di Demir. Pertanto, con l'aiuto di Gaffur, cercherà di scoprire qualcosa sugli ultimi giorni di vita di Sait. La donna non sa che andrà incontro ad una delusione cocente. Nel corso delle sue indagini, scoprirà che Demir l'avrà sempre ingannata riguardo alla morte di Adnan, avvenuta vent'anni prima. Una verità sconvolgente che potrebbe cambiare per sempre i rapporti tra madre e figlio. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.