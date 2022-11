Mercoledì 16 novembre è andata in onda una nuova puntata di Uomini & Donne, quasi interamente dedicata al Trono Over, che da mesi monopolizza le dinamiche della trasmissione. Dopo un breve aggiornamento su Ida e Alessandro, Riccardo è entrato in studio e ha cominciato a litigare con l'ex fidanzata che, stremata dalle solite discussioni, ha chiesto di essere lasciata in pace. Anche Armando si è inserito nella diatriba puntando il dito contro Alessandro: secondo lui non proverebbe realmente amore per Ida e si farebbe andare bene tutto pur di restare in televisione.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Dopo aver aggiornato il pubblico sulle conoscenze già finite di Alessandro e Pinuccia, Maria De Filippi ha chiamato al centro Ida, e le ha mostrato un filmato con protagonisti Riccardo e Roberta.

I due, al temine di una registrazione, si sono ritrovati nel backstage per sparlare dei rispettivi ex: la dama ha dato dello "stupido" a Vicinanza, il cavaliere ha attaccato Platano dicendo che starebbe prendendo in giro tutti gli uomini con i quali esce.

La parrucchiera ha litigato a lungo con Roberta, ma quest'ultima ha avuto il sostegno di Tina, mentre Gianni Sperti si è schierato con Ida, ricordando a tutti che è stato Alessandro ha chiudere la frequentazione con Di Padua per dirsi innamorato di Platano.

Lo sfogo della 'regina' di U&D

Terminato il momento dedicato ad Alessandro e Ida, la conduttrice di U&D ha invitato Riccardo a entrare in studio e da quel momento in poi è successo di tutto.

Ancor prima di interagire con Gloria (con la quale si era sentito al telefono durante la settimana), Riccardo ha precisato di aver dato dello stupido a Vicinanza solo per attaccare l'ex fidanzata, che secondo lui la starebbe prendendo in giro.

"Ma come ti permetti?", ha subito risposto Platano con un tono di voce decisamente alto.

La dama del Trono Over si è agitata molto quando Guarnieri ha detto davanti a tutti che starebbe illudendo Alessandro su una storia d'amore che non avrà futuro, tant'è che a un certo punto gli ha urlato contro: "Basta, Riccardo. Smettila con i soliti giochetti.

Sono stanca".

"Lasciami in pace, basta", ha detto ancora la protagonista del dating show in preda all'ira.

I due ex hanno continuato a litigare per un po' senza arrivare a nulla, tanto che Vicinanza è intervenuto per suggerire a Ida di smetterla di rispondere per mettere fine a una discussione senza senso.

Le critiche dell'ex cavaliere di U&D

Anche Armando ha preso la parola e ha criticato Alessandro per non avere reazioni nell'assistere ai continui battibecchi tra Ida e Riccardo.

Roberta, invece, è stata più pungente e ha chiesto più volte a Ida se dopo quasi due mesi di frequentazione contraccambia quel sentimento che Vicinanza dice di provare per lei da sempre. La bresciana ha glissato l'argomento, ma l'imprenditore si è detto convinto nel voler portare avanti questa storia.

Le anticipazioni delle prossime puntate di U&D fanno sapere che Ida lascerà il programma e lo farà in coppia proprio con Alessandro.

Diego Tavani, che con la parrucchiera ha vissuto una breve ma intensa relazione, ha rilasciato inaspettate dichiarazioni sulla neo coppia. Si è detto contentissimo per la felicità che la dama del Trono Over ha raggiunto accanto ad Alessandro, cosa che Riccardo non è mai riuscito a fare pienamente (di Guarnieri ha detto che sarebbe un uomo "insicuro e non appagato").