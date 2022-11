Che cosa è successo dopo l'uscita di Ida e Alessandro da Uomini e donne? Le anticipazioni svelano che nelle prossime puntate del trono over, la coppia tornerà in studio per raccontare come vanno le cose. Durante il ballo di rito, Riccardo avrà una reazione molto forte che metterà in difficoltà la stessa Ida. Occhio anche a Pinuccia, protagonista di un gesto che costringerà Maria De Filippi a intervenire.

Uomini e Donne: Ida e Alessandro hanno litigato per un messaggio di Riccardo

Ci sono stati diversi avvenimenti importanti dopo che Ida ha scelto Alessandro e ha deciso di andare via da Uomini e Donne.

La coppia è tornata in studio per raccontare come è andata lontano dalle telecamere. I due hanno fatto una vacanza di tre giorni, ma la serenità è durata poco.

Ida ha raccontato di aver litigato con Alessandro per via di un messaggio di Riccardo che è stato interpretato come provocatorio. Guarnieri, presente in studio, ha replicato piccato sentendosi attaccato ancora una volta.

Riccardo in lacrime davanti a Ida lascia lo studio di U&D

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Riccardo ha replicato a Ida e Alessandro, dicendo di sentirsi sempre attaccato e sotto accusa.

Durante il ballo in studio, Ida e Alessandro hanno ballato insieme e Riccardo è scoppiato in lacrime, uscendo dal parterre.

La sua reazione non è passata inosservata, sollevando una discussione in studio.

Pinuccia finge di svenire a Uomini e Donne

Per quanto riguarda gli altri aggiornamenti del trono over, c'è da segnalare quanto avvenuto tra Pinuccia e Tina, che fino a ora non sono mai andate d'accordo. Questa volta pare che si siano superati i limiti.

Secondo gli aggiornamenti, Pinuccia si è sdraiata a terra inscenando uno svenimento dopo la lite con Tina. La situazione era fuori controllo e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

Federico e Carola si sono baciati

Arrivano anche aggiornamenti per quando riguarda Federico e Carola. Dopo i tanti battibecchi, lei gli ha fatto trovare un peluche gigante in esterna.

Dopo essersi scusata per le continue incomprensioni, si è lasciata andare con un dolce bacio.

Federico ha portato anche Alice in esterna, ma non c'è stato alcun bacio. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5, Lavinia e Alessio Campoli saranno molto vicini: lui l'ha portata a vedere i luoghi in cui è cresciuto, facendola commuovere e sciogliere in un abbraccio.

Successivamente, Alessio (il biondo) ha raggiunto Lavinia in camerino. I due si sono provocati a vicenda e c'è stato solo un bacio a stampo prima che il ragazzo uscisse abbastanza infastidito.