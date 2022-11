Le nuove anticipazioni di Uomini e donne del mese di novembre rivelano che ci sarà spazio per l'addio della dama Ida Platano.

Dopo anni di esperienza nello studio del talk show di Maria De Filippi, dove si è messa in gioco per cercare la sua anima gemella, ecco che la dama siciliana ha scelto di mettere la parola fine alla sua esperienza.

Occhi puntati anche su un'altra protagonista di questa edizione, la giovane tronista Federica Aversano, la quale prenderà una decisione inattesa sul suo percorso in studio.

La scelta di Ida Platano: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso delle prossime puntate di questa stagione autunnale 2022, per Ida Platano arriverà il momento della "resa dei conti" finale.

La dama siciliana, infatti, dopo un riavvicinamento con il suo ex storico Alessandro Vicinanza, deciderà di dare una svolta importante al suo percorso, motivo per il quale annuncerà di essere pronta per la scelta finale.

Sì, perché questa volta Ida deciderà di viversi la sua storia con Alessandro fuori dallo studio del talk show e quindi lontana dai riflettori mediatici.

Una decisione del tutto inaspettata, dato che da molti Ida era "accusata" di essere interessata in primis alla visibilità e solo dopo alla ricerca del grande amore in tv.

Ida se ne va dal programma con Alessandro: nuove anticipazioni Uomini e donne

Qualcuno aveva definito la dama siciliana come la perfetta e degna "erede di Gemma Galgani" in studio, motivo per il quale la notizia del suo addio al programma non è passata inosservata.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, in queste nuove puntate che presto arriveranno in tv, la scelta di Ida verrà messa in discussione in primis da Tina Cipollari.

L'opinionista non sarà per niente tenera nei confronti della dama siciliana e non si farà problemi a ribadire di non credere in questa storia d'amore e di essere dubbiosa sul fatto che possano durare per davvero fuori dallo studio.

Federica lascia il trono: anticipazioni Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché le nuove anticipazioni di Uomini e donne di questo autunno 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per l'uscita di scena di un'altra protagonista di questa edizione: Federica Aversano.

La tronista in carica che assieme a Lavinia si era messa in gioco per cercare la sua anima gemella dopo essere stata "scartata" nell'edizione precedente da Matteo Ranieri.

Federica ammetterà di aver fatto un bilancio di questa sua esperienza come tronista e di essersi resa conto di non aver trovato quello che desiderava. Per tale motivo, quindi, ha scelto di abbandonare il trono rinunciando alla scelta e uscendo di scena definitivamente dal cast della trasmissione.