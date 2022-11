Le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne avvenuta questo 29 novembre 2022, rivelano che ci sono state delle novità legate al trono di Lavinia, protagonista di una nuova esterna con il corteggiatore Alessio Corvino.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera che, a questo punto del suo percorso, si ritrova diviso tra Carola e Alice.

Lavinia e Alessio Corvino emozionano lo studio: anticipazioni U&D registrazione 29 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa registrazione di Uomini e donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, raccontano che Lavinia è stata al centro dell'attenzione per una nuova esterna che l'ha vista protagonista con Alessio Corvino.

I due sono stati insieme a Caserta e, durante quei momenti si è venuta a creare un'alchimia speciale che ha emozionato tutto lo studio, in particolar modo per le parole che il pretendente ha riservato alla tronista romana.

Sta di fatto che, dopo questa esterna, Lavinia non se l'è sentita di vedersi fuori dalla trasmissione anche con Alessio Campoli, l'altro pretendente che è giunto al rush finale.

Federico Nicotera bacia Carola, Alice non si presenta: anticipazioni U&D registrazione 29 novembre

Inoltre, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 29 novembre, che gli spettatori vedranno in onda prossimamente in tv, rivelano che si è parlato anche di Federico Nicotera, il quale sta portando avanti il suo percorso con Carola e Alice.

Questa settimana il tronista ha fatto un'esterna con Carola a Roma: i due si sono concessi un nuovo bacio davanti alla Fontana di Trevi. Successivamente Federico avrebbe dovuto vedere in esterna anche Alice, ma la ragazza non si è presentata all'incontro stabilito.

In studio, però, Federico ha chiesto di ballare con Alice: tale situazione ha scatenato la gelosia di Carola che, di fronte alla scena del ballo, ha scelto di abbandonare lo studio amareggiata dal comportamento del tronista nei confronti della rivale.

Cambio programmazione per Uomini e donne: ecco cosa succederà a inizio dicembre su Canale 5

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Uomini e donne, va segnalato che il mese di dicembre inizierà in maniera "anomala" per la trasmissione di Maria De Filippi, la quale subirà un cambio programmazione in daytime.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti, infatti, osserverà un doppio "turno" di stop nelle giornate dell'8 e 9 dicembre 2022: la messa in onda di U&D non è prevista durante il ponte dell'Immacolata e, al posto della trasmissione, ci sarà spazio per film natalizi in prima visione assoluta.