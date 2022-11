Nella giornata di martedì 15 novembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono classico e over. A tal proposito, Lavinia è andata in esterna con Alessio Corvino, ma il corteggiatore non l'ha baciata. Federico Nicotera, invece, è andato in esterna con Alice e Carola, a quel punto, ha sbottato, chiedendosi che senso avesse rimanere in studio. Maria De Filippi è intervenuta, spiegando alla ragazza che il tronista aveva fatto un'esterna in cui aveva confidato una situazione familiare delicata.

Uomini e Donne, registrazione 15/11: Lavinia va in esterna con Alessio

Lavinia sta continuando la conoscenza con i suoi corteggiatori. Le indiscrezioni sulla registrazione di Uomini e Donne del 15 novembre, trapelate in rete attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la tronista ha portato in esterna Alessio Corvino. Purtroppo, però, il corteggiatore ha preferito non baciare Lavinia e, al momento, non è chiaro come mai il single abbia preso questa decisione e se sia ancora deluso dal comportamento della ragazza, avuto nelle puntate precedenti. Nel frattempo, la tronista ha ballato con Alessio Campoli.

Uomini e Donne, prossime puntate: Carola sbotta

Nel frattempo, si è parlato anche del trono di Federico Nicotera.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne rivelano che il tronista ha portato in esterna, ancora una volta, Alice. Durante l'appuntamento, il tronista e la corteggiatrice hanno fatto discorsi profondi in cui il ragazzo ha rivelato aspetti della sua vita ed episodi passati. A quel punto, in studio, Carola non ha preso bene la visione delle immagini, al punto che ha sbottato, chiedendosi cosa ci facesse ancora lì.

Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi e Federico parlano con Carola

Sia il tronista, sia Maria De Filippi sono intervenuti, per spiegare a Carola la situazione. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, di fronte ad un'esterna profonda, in cui Federico Nicotera si è aperto con la sua corteggiatrice, l'atteggiamento di Carpanelli non è stato comprensivo.

In particolar modo, il tronista ha confidato alla ragazza, durante l'esterna, la delicata situazione familiare che ha ed episodi del suo passato che l'hanno segnato. Al momento, non è chiaro se Carola abbia poi chiesto scusa o quale sia stata la sua reazione, sentendo le parole della padrona di casa, riguardo al suo comportamento. Nel frattempo, durante le riprese del 15 novembre, sono state trattate le vicende sentimentali di Federico Dainese, che è andato in esterna con Elena e con Vincenza.