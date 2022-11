Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Un posto al sole 2022, dove a tenere banco saranno le vicende di Marina Giordano e quelle del giornalista Michele.

In queste ultime ore, l'attore Alberto Rossi che veste i panni del celebre giornalista, ha postato uno scatto social durante le riprese della soap opera, che non è passato inosservato ed ha allarmato i fan.

Occhi puntati anche su Marina che, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, si ritroverà coinvolta al centro di un altro intrigo che si preannuncia particolarmente forte.

Michele in ospedale nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, in vista dei nuovi attesissimi episodi di Un posto al sole che si stanno girando in queste settimane, l'attore di Michele ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae in ospedale con tanto di scritta "mistero".

Quello che si sa, al momento, è che il padre di Rossella si ritroverà in ospedale ma non si sa ancora il motivo esatto, sebbene alle spalle dello scatto pubblicato dall'attore, siano comparsi i risultati di una tac al cervello.

Non si esclude, quindi, che nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 3, Michele possa accusare un malore tale da portarlo a dover fare degli accertamenti in ospedale.

Michele scopre di avere una malattia nelle nuove puntate di Un posto al sole?

A quel punto, però, il giornalista potrebbe fare anche delle amare scoperte sul suo stato di salute, tali da preoccupare non solo lui ma anche i suoi familiari.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Michele, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che si tornerà a parlare anche dell'uragano chiamato Marina Giordano.

La storica e amatissima dark lady di Palazzo Palladini continuerà a essere al centro delle dinamiche e delle trame di questa stagione e, durante i prossimi episodi di questo 2022, avrà modo di essere protagonista di una nuova storia che si preannuncia scoppiettante.

Marina al centro di una storia forte: anticipazioni Un posto al sole 2022

Ad annunciarlo in anteprima è stata proprio Nina Soldano: in una recente intervista, l'attrice che veste i panni di Marina ha svelato che il suo personaggio sarà coinvolta in una "storia ancora più forte" rispetto a quella che attualmente la vede al centro delle trame della soap.

E così, per il momento Marina deve salvarsi dal pericoloso Fabrizio che la tiene prigioniera in gran segreto dopodiché dovrà fare i conti con un'altra situazione che si preannuncia particolarmente ostica, che la vedrà protagonista sempre in prima persona.

Di cosa si tratta questa volta? Sarà ancora coinvolto il suo ex marito Fabrizio oppure no? Lo scopriremo nel corso di questa avvincente stagione di Un posto al sole.

L'intricata vicenda di Marina Giordano fa volare gli ascolti di Un posto al sole su Rai 3

Gli ascolti stanno premiando ancora una volta la serie storica dell'access prime time di Rai 3, in grado di registrare tutte le sere una media che arriva a sfiorare i due milioni di spettatori.

Numeri che sono cresciuti ancora di più nel corso delle ultime settimane, grazie soprattutto all'intricato caso di Marina Giordano, vittima della brutalità del suo ex Fabrizio.

La dark lady si trova sospesa nelle mani di questo uomo che ha messo in mostra tutta la sua spietatezza e la sua crudeltà, dando prova di essere disposto a tutto pur di arrivare ai suoi obiettivi.

Una vicenda particolarmente forte e complessa che sta appassionando sempre più gli spettatori: gli ascolti televisivi ne sono la prova, così come anche il boom di visualizzazioni che i vari episodi della soap opera sta ottenendo in streaming online sul sito RaiPlay.