Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda tra novembre e dicembre in tv, rivelano che per Federica Aversano arriverà il momento di prendere una decisione finale sul suo percorso.

Per la giovane tronista campana, dopo un ultimo periodo decisamente non facile, sarà la volta di far chiarezza su quello che intende fare.

Vi sarà spazio anche alle vicende di Riccardo che, dopo aver assistito all'addio della sua ex Ida Platano, si ritroverà di nuovo al centro dell'attenzione con Roberta Di Padua.

Federica lascia il trono: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che per la tronista Federica Aversano arriverà il momento della resa dei conti.

Dopo aver parlato più volte della crisi che sta vivendo all'interno del programma, la tronista annuncerà la sua decisione di abbandonare definitivamente il trono. Federica quindi rinuncerà alla possibilità che le era stata data da Maria De Filippi, ammettendo che in questi mesi non ha sentito quel "trasporto focoso" che sperava di provare nei confronti di qualche corteggiatore.

L'addio di Federica Aversano al trono di Uomini e donne

Una decisione che, in parte, gli spettatori e appassionati della trasmissione di Canale 5 si aspettavano, dato che la tronista aveva lasciato intendere il fatto che non stesse traendo giovamento da questa esperienza.

Un addio che è stato accettato dai corteggiatori. i quali fino a questo momento, erano presenti in studio per cercare di far breccia nel cuore della tronista casertana.

Cosa succederà a questo punto? Dopo il suo addio finale, qualcuno dei pretendenti si farà vivo con Federica fuori dalla trasmissione, visto che adesso non ci sono più vincoli da rispettare?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Riccardo Guarnieri in crisi per Roberta: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche sul trono over: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida Platano lascerà la trasmissione con Alessandro e Riccardo Guarnieri non potrà fare altro che accettare passivamente la decisione della sua ex fidanzata.

Intanto, però, anche Riccardo si darà da fare: nel corso delle nuove puntate di questa edizione, il cavaliere uscirà in esterna con la dama Gloria e i due confesseranno di aver trascorso la notte insieme.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Riccardo Guarnieri ammetterà di non aver ancora dimenticato del tutto un'altra sua ex storica: trattasi della dama Roberta Di Padua. Tra i due, in questa ultima edizione del programma, c'era stato un "timido riavvicinamento" e, a quanto pare, Riccardo non sarebbe riuscito a "metterci una pietra sopra", tanto che Roberta lo avrebbe messo di nuovo in crisi.