L'appuntamento con Un posto al sole prosegue su Rai 3 e le anticipazioni delle prossime nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione autunnale, rivelano che si parlerà delle vicende di Viola ed Eugenio. A svelare dei retroscena su quello che accadrà ci ha pensato Patrizio Rispo, l'attore napoletano che veste i panni del portiere Raffaele.

In una recente intervista, infatti, ha svelato che il suo personaggio sarà colto dall'ansia del voler proteggere Viola, che ormai considera a tutti gli effetti una figlia.

Viola ed Eugenio al centro delle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole di questo 2022 rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Eugenio e Viola, dato che la situazione tra i due coniugi non sarà ancora delle migliori.

Dopo aver scelto di intraprendere due strade differenti, la coppia dovrà decidere se portare avanti la separazione oppure tornare indietro sui loro passi e provare a rimettere insieme i cocci della loro storia.

Come si evolverà la situazione? A svelare delle anticipazioni è stato l'attore Patrizio Rispo, il quale ha ammesso che il suo Raffaele continuerà ad essere preoccupato per Viola.

Raffaele in ansia per proteggere Viola nelle nuove puntate di Un posto al sole

L'attore Patrizio Rispo ha detto di Raffaele: "Lotterà tra la sua ansia protettiva di padre e il suo rispetto per le scelte altrui".

Insomma, Raffaele continuerà a intromettersi nelle vicende dei coniugi Nicotera e intanto l'attore ha svelato che, per queste nuove puntate della stagione 2022/2023 della soap, si augura di poter girare delle scene anche in compagnia di altri personaggi e non solo con Ornella e Renato.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Viola ed Eugenio nel corso delle prossime puntate, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina e Roberto.

Roberto in crisi per Marina: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

I due, infatti, si ritroveranno a vivere l'ennesimo momento di crisi dopo che la donna riuscirà a salvarsi dalla prigionia del suo ex marito Fabrizio.

Marina tornerà in libertà ma, una sua decisione del tutto inaspettata, porterà Roberto a credere di averla persa per sempre.

Di cosa si tratta e quale sarà questa decisione della signora Giordano che finirà per mettere in crisi l'imprenditore? Di sicuro, in seguito a questa situazione, Ferri deciderà di fare la valigia e di allontanarsi per un po' da Napoli per trasferirsi a Londra, dove potrebbe trovarsi anche la stessa Marina.