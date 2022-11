Ci saranno tante novità nelle nuove puntate di Terra Amara in onda il 17 e 18 novembre su Canale 5. Le trame della soap opera, ambientata in Turchia, rivelano che Mujgan Hekimoglu farà parte del team di medici di Cukurova. Hunkar Yaman e suo figlio Demir, invece, decideranno di dare una lezione a Gaffur Taskin grazie a un piano.

Terra amara, anticipazioni giovedì 17 novembre: a Cukurova arriva la pediatra Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata trasmessa giovedì 17 novembre, in prima visione tv, annunciano grandi sorprese.

L'attenzione sarà focalizzata su Demir, che riceverà un pacco nella sua immensa tenuta. Al suo interno troverà il cuscino con il pavone realizzato da Zuleyha, che Yilmaz (Uğur Güneş) gli ha inviato dopo averlo comprato all'asta di beneficenza della fondazione di Hunkar.

I telespettatori faranno la conoscenza di un nuovo personaggio. A Cukurova, infatti, arriverà una nuova dottoressa, una certa Mujgan, interpretata dall'attrice Melike Ipek Yalova. La dottoressa Mujgan vaccinerà i bambini delle baracche contro la poliomielite. Una mossa che susciterà qualche sospetto in Gaffur, che crederà che sia un piano di Yilmaz. Tuttavia i dubbi del capomastro saranno presto smentiti da Hunkar, la quale gli chiederà di recarsi in paese per ritirare un suo pacco.

Hunkar e Demir danno una lezione a Gaffur

Nella puntata di Terra amara venerdì 18 novembre, l'attenzione sarà focalizzata su Gaffur, interpretato dall'attore Bülent Polat. Il capomastro della tenuta rimarrà coinvolto in uno strano caso di omicidio mentre si troverà in giro per Adana per svolgere una commissione a Hunkar. Ben presto i telespettatori scopriranno che tale delitto in realtà è una messinscena organizzata da Demir e sua madre per impartire una lezione al marito di Saniye.

L'uomo, infatti, riceverà una severa punizione, che gli costerà l'impiego alla tenuta e l'ammirazione di sua moglie.

Il piccolo Adnan ha qualche problema di salute

Il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) avrà qualche problema di salute. I genitori saranno molto preoccupati quando si renderanno conto che la febbre del bambino non accennerà a scendere.

Per tale ragione Hunkar consiglierà a figlio e nuora di portare il nipote all'ospedale per sottoporlo alle cure del caso. Sarà in questo frangente che il piccolo paziente verrà amorevolmente curato dalla dottoressa Mujgan.