Rossella in pericolo nelle nuove puntate di Un posto al sole presto in onda su Rai 3? I colpi di scena nella soap opera serale non mancano mai e, al centro delle trame continueranno a esserci le vicende della giovane figlia di Rossella e Michele.

Per lei non sarà un periodo facile, dato che dovrà fare i conti con la separazione definitiva tra i suoi genitori ma anche con la gelosia fin troppo eccessiva del suo fidanzato Riccardo.

E, a destare sospetti su quello che potrebbe succedere, è stato uno scatto social pubblicato dall'interprete di Michele, il quale lascerebbe presupporre che questa situazione che vede coinvolta Rossella, potrebbe avere delle brutte conseguenze.

Riccardo diventa aggressivo con Rossella: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Riccardo comincerà a essere fin troppo geloso e a tratti aggressivo nei confronti della fidanzata.

Il motivo? Non vede di buon occhio il rapporto che si è venuto a creare tra Rossella e Nunzio. Dopo che quest'ultimo ha salutato la sua amata Chiara per permetterle di curarsi e di guarire dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti in una clinica specializzata lontana da Napoli, si è avvicinato moltissimo alla sua amica Rossella.

La figlia di Michele e Silvia è diventata una sorta di confidente per Nunzio che, in lei, ha trovato una spalla su cui poter contare.

Michele in ospedale nelle nuove puntate di Un posto al sole: c'entra Rossella?

Peccato, però, che questo rapporto così stretto ha fatto scattare l'ira di Riccardo e nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole di novembre, l'uomo finirà per avere una reazione aggressiva nei confronti della fidanzata.

Una scena che verrà vista anche da Michele, il quale prontamente metterà in guardia sua figlia e le chiederà di stare attenta a questo tipo di comportamento del suo fidanzato.

Insomma, papà Michele percepirà subito che c'è qualcosa che non va nel rapporto tra sua figlia e Riccardo e ben presto potrebbe essere lui ad avere ragione.

Sì, perché nel corso delle ultime ore l'attore di Michele ha postato delle stories dal set di Un posto al sole, dove si mostra in ospedale.

Rossella in pericolo per colpa di Riccardo nelle nuove puntate di Un posto al sole?

L'attore non si è sbilanciato più di tanto su quello che succederà anche se, alle sue spalle, sono comparsi i referti di una tac fatta al cervello.

Un indizio chiave, tanto da far pensare che nelle nuove puntate di Upas, Rossella potrebbe finire in ospedale dopo essere stata vittima della follia del suo fidanzato.

Non si esclude, infatti, che Riccardo possa perdere le staffe per la sua eccessiva gelosia tanto da mettere in pericolo Rossella, al punto da mandarla in ospedale.