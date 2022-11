Nella giornata del 5 novembre andrà in onda un'altra puntata di Beautiful, quella che chiuderà la settimana. Ci saranno in sostanza due storyline che verranno trattate. Una riguarderà Quinn, Shauna ed Eric. Le donne discuteranno sui problemi intimi di Eric, che però ascolterà la conversazione senza farsi scoprire. Dispiaciuto, l'uomo avrà comunque la conferma che i problemi a letto non hanno cancellato il sentimento che prova l'amata. Ma verrà concesso spazio anche alla storyline che vede come protagonisti Ridge e Brooke. I due saranno molto preoccupati, perché ancora non hanno trovato il modo di allontanare Sheila dalla loro vita, ma soprattutto da quella di Steffy.

Cercheranno quindi di capire come prendere le distanze dalla donna che ha rovinato alcuni momenti della loro recente esistenza. Ci riusciranno?

Quinn e Shauna parlano dei problemi intimi di Eric

Quella che andrà in onda il 5 novembre 2022 sarà una puntata ricca di emozioni e momenti interessanti per i fan che da anni seguono la Serie TV. Si parlerà di Quinn, che avrà un confronto con Shauna. I due parleranno di un argomento molto delicato: ovvero dei problemi intimi di Eric. Questa conversazione verrà ascoltata dallo stesso Eric, che in modo furtivo si nasconderà in un angolino per origliare e scoprire cosa pensano dunque le due donne.

Nel frattempo Steffy si recherà dai Forrester. Cosa farà li?

Parlerà con Ridge e confesserà a cuore aperto cosa sta provando in questo periodo e le sue grandi perplessità.

Come confermano le anticipazioni, ancora una volta si tornerà a parlare di Eric e della conversazione che ha ascoltato. Dalle chiacchiere udite avrà conferme con in realtà la moglie lo vuole ancore e in qualche modo è legata al suo cuore.

I problemi nella loro intimità potrebbero essere un ostacolo, ma il sentimento non verrà messo in discussione.

Ridge in ansia: Sheila potrebbe ostacolare la vita di Steffy

Sheila non ne vorrà sapere di prendere la sua strada e allontanarsi una volta per tutte da Steffy. Sarà ancora parte attiva della sua quotidianità, questo metterà in apprensione Ridge, ma anche la stessa Brooke, che saranno in fibrillazione e preoccupati.

I due sembreranno essere disposte a far di tutto pur di allontanare le due donne. Nessuno potrà infatti cancellare il male che Sheila ha fatto sia alla figlia, che più in generale all'intera famiglia Forrester. A cosa saranno disposti i due pur di allontanarla una volta per tutte dalla loro vita? Al momento le anticipazioni non svelano ulteriori dettagli, ma si presume che ci saranno non poche novità nelle prossime puntate della nuova settimana, quella che andrà dal 14 al 19 novembre 2022.