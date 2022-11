Le nuove puntate di Un posto al sole vedranno Rossella al centro dell'attenzione. La figlia di Michele e Silvia si ritroverà a fare i conti con la gelosia eccessiva del suo fidanzato Riccardo che, col passare del tempo, comincerà ad essere preoccupante.

Non si esclude, infatti, che Rossella possa ritrovarsi a vivere un vero e proprio incubo a causa del suo fidanzato fin troppo possessivo e geloso.

Spazio anche al ritorno in scena di Lara Martinelli: la rivale di Roberto Ferri tornerà ad essere protagonista dopo un periodo di assenza.

Rossella nel mirino di Riccardo: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Riccardo comincerà ad essere fin troppo geloso del rapporto di "amicizia speciale" che c'é tra Rossella e Nunzio.

La figlia di Michele e Silvia sta cercando di supportare il ragazzo alle prese con la difficile separazione dalla sua fidanzata Chiara ma, tale situazione, finirà per allarmare Riccardo.

L'uomo diventerà sempre più possessivo nei confronti della ragazza e si lascerà andare a delle scenate che finiranno per preoccupare anche lo stesso Michele.

Insomma, la situzione per Rossella non sembra essere delle migliori, anche se la ragazza proverà in tutti i modi a tranquillizzare suo padre.

Rossella potrebbe trovarsi in serio pericolo nelle nuove puntate di Upas

Eppure, non si esclude che nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole, Rossella possa trovarsi in serio pericolo proprio per questa morbosità di Riccardo.

A destare sospetti è stata una foto postata sui social dall'attore di Michele, il quale ha svelato che stanno girando delle scene in ospedale e alle sue spalle è apparso il referto di una tac al cervello.

Possibile che Rossella possa subire violenze nel corso dei prossimi episodi della soap da parte del suo fidanzato, tanto da finire in ospedale? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

E poi ancora, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole di questo 2022, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Lara Martinelli.

Il ritorno di Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole 2022

L'ex compagna di Roberto Ferri è assente ormai da un po' di settimane: dopo aver rigettato al mittente le accuse di chi sospettava avesse avvelenato l'imprenditore e la sua compagna Marina, è uscita di scena dalla soap.

Tuttavia, la sua assenza non durerà ancora a lungo, dato che come anticipato dall'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, presto ci sarà un rientro in scena.

L'interprete di Roberto, parlando delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3, ha svelato che gli spettatori dovranno aspettarsi un nuovo "tira e molla" con Lara Martinelli e c'è da scommettere che, anche questa volta, prometterà grandi colpi di scena.

Insomma, i nuovi episodi della soap opera serale di Rai 3 sicuramente non deluderanno le aspettative dei numerosi fan che, in queste settimane, stanno seguendo con grande affetto la serie.

Gli ascolti di Un posto al sole continuano a crescere su Rai 3

La media di Upas è di oltre 1,7 milioni di spettatori a serata, con uno share che ormai arriva a sfiorare il muro dell'8%.

Numeri molto positivi per la soap che, quest'anno, ha subito un cambio programmazione: l'inizio è slittato di dieci minuti, fissato ormai alle 20:50, subito dopo il talk show politico Il Cavallo e la Torre.

Orario che, nel corso delle ultime settimane, ha subito ulteriori variazioni portando spesso la soap a slittare intorno alle 21, a causa di uno sforamento del talk show politico.

E, le reazioni dei fan non si sono fatte mancare sui social anche se, alla fine, il pubblico continua a premiare la serie diventata ormai un vero e proprio fiore all'occhiello della programmazione di Rai 3.