Nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono in arrivo su Rai 1. Le anticipazioni delle trame che verranno trasmesse dal 14 al 18 novembre, rivelano che Flora darà del filo da torcere alla giovane Maria. Ravasi inoltre, compirà un gesto infimo copiando il vestito di Puglisi e spacciandolo come il suo. Grandi cambiamenti anche per Ezio, che accetterà la proposta di Vittorio e andrà a vivere in casa con lui. Colombo inoltre, dopo l'ennesimo litigio con il Commendatore Guarnieri, lascerà il suo posto di lavoro. Marco, viste le grosse difficoltà lavorative, sarà sempre più deciso a lasciare la sua carriera.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 18/11: Stefania chiede l'aiuto di Matilde

Stefania vorrà evitare in tutti i modi che Marco lasci la sua carriera e perciò deciderà di chiedere aiuto a Matilde. Adelaide inizierà a mostrare interesse per una serra abbandonata e vorrà fare un'offerta per acquistarla. Per portare al termine l'affare, la Contessa deciderà di chiedere aiuto a Marcello. L'aspirante uomo d'affari non vorrà deludere Adelaide, visto il grande aiuto che quest'ultima è stata in grado di dargli negli ultimi tempi. Salvo farà ritorno a Milano dopo essere stato a Londra con lo scopo di dimenticare Anna. Purtroppo però, il giovane Amato non smetterà di pensare all'ex, anche se ben consapevole di dover voltare pagina al più presto possibile.

Flora scarterà l'abito di Maria e quando Vito verrà a sapere della delusione dell'aspirante stilista, cercherà in ogni modo di consolarla e di spronarla a credere in se stessa. Marco sarà il giudice di un concorso per giovane scrittori organizzato da Adelaide proprio per il nipote. Sarà proprio in occasione del concorso che il fidanzato di Stefania farà la conoscenza di uno scrittore molto bravo e questo lo spingerà a rivalutare la sua idea di lasciare il giornalismo.

Trame Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 novembre: Umberto esorta Flora a essere spietata

La travasi inizierà a sentirsi in colpa per aver agito in modo subdolo nei confronti di Maria. Umberto inviterà la sua amata a non farsi alcuno scrupolo al riguardo. Ben presto, Matilde verrà a sapere che Ravasi avrà copiato l'abito di Maria.

Ezio rivelerà a Vittorio di aver abbandonato il suo lavoro al fianco di Umberto. Colombo però, non vorrà che la notizia si sparga, almeno per il momento. Lo strano atteggiamento di Ezio non passerà inosservato a Gloria, che lo costringerà a rivelare la verità.

Per Marco arriverà un'interessante offerta di lavoro. Frigerio non saprà se rivelare ad Adelaide le malefatte di Flora e deciderà di chiedere un consiglio a Vittorio. La Contessa rimarrà sorpresa da Marcello e farà un passo avanti verso di lui.