Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole raccontano che Marina ha scelto di partire, dopo essere tornata a casa con Roberto e aver provato a vivere di nuovo con lui. Tuttavia, le parole dette da Fabrizio l'hanno segnata nel profondo, convincendola del fatto che Ferri non la ami abbastanza da essere disposto a togliersi la vita per salvarla. L'incubo sembra finito e la bella Giordano pronta a voltare pagina, ma non è così. In una recente intervista, Maurizio Borghetti, l'attore che interpreta Fabrizio in un posto al sole ha svelato che la storia di Marina non finirà qui e che ci saranno risvolti inaspettati.

Che cosa dobbiamo aspettarci dunque dalle prossime puntate?

Un posto al sole anticipazioni: Roberto ha mentito a Marina

Se è vero che Ferri è stato l'unico a mettersi in prima linea per cercare Marina quando tutti credevano che se ne fosse andata di sua spontanea volontà, è anche vero che, durante la sua assenza, l'ha tradita con una sua conoscente, per poi liquidarla dopo una notte di passione.

Marina ha vissuto un incubo a occhi aperti ma quello che le ha fatto più male è ammettere che Fabrizio aveva ragione: le ha dato la prova che Roberto non la ama come lui, almeno non al punto di sacrificare la sua stessa vita.

Roberto ha provato a giustificarsi dicendo a Marina di aver agito in quel modo per cercare di prendere tempo e salvarla, ma poi ha ammesso di avere avuto paura.

Ferri è stato quindi spiazzato dalla risposta di Marina che, fosse stata al suo posto, non avrebbe esitato a togliersi la vita per risparmiarlo.

Anticipazioni Un posto al sole, Roberto spiazzato da due sorprese

Fatto sta che Marina, gelida e impassibile, ha preso il taxi per dirigersi all'aeroporto di Londra, mentre Roberto la guardava disperato dalla finestra di Palazzo Palladini.

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, il dolore per la lontananza dilanierà Roberto, tanto che Ferri prenderà la decisione di partire per Londra.

Proprio in quel momento, ecco che Ferri verrà spiazzato da una doppia sorpresa. Non si esclude che Marina possa venire a sapere del tradimento, cosa che le spezzerebbe il cuore: è ben immaginabile la sua reazione al solo pensiero che, mentre lei era tra le grinfie di Fabrizio, l'uomo che amava si trovava in dolce compagnia.

Qualora Marina scoprisse il tradimento di Roberto, ci sarebbero ancora meno possibilità di un possibile perdono. Per Ferri le cose pare si mettano davvero male. Non resta che attendere le prossime puntate per vedere come evolveranno le trame.

Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 e che tutte le puntate possono essere riviste in replica accedendo al portale gratuito RaiPlay.