Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole: le anticipazioni dal 21 al 25 novembre raccontano che Niko sarà tormentato dopo l'incontro con Manlio, che lo metterà davanti a una dolorosa decisione su Susanna. Nel frattempo, Roberto sarà pronto a partire per Londra, certo di aver perso Marina per sempre. Tuttavia, verrà spiazzato da una doppia sorpresa. Buone notizie per Lia e Diego, che vivranno i primi momenti della loro storia d'amore, mentre Eugenio sarà pronto a riavvicinarsi a Viola, ma siamo certi che i sentimenti della giovane Bruni non siano cambiati?

Eugenio pronto a riconquistare Viola: Un posto al sole anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Eugenio e Viola passeranno del tempo insieme. dopo tanto tempo e troppe incomprensioni. Nicotera capirà di dover agire in fretta se non vuole perdere per sempre la moglie e così, in occasione della visione di un film di supereroi, proverà a riavvicinarsi. Sarà troppo tardi?

Intanto, Manuela e Micaela sono diventate le nove dirimpettaie di Palazzo Palladini e la loro presenza si fa sentire come non mai. In particolare, Samuel e Speranza avranno a che fare con diversi problemi legati all'esuberanza delle gemelle Cirillo e saranno costretti a prendere dei provvedimenti.

Anticipazioni Un posto al sole: Manlio tormenta Niko

A Napoli si è presentato Manlio per mettere Niko di fronte a una dolorosa scelta che riguarda Susanna. Intanto, in occasione della cerimonia di commemorazione di Picardi, Ornella accoglierà il grido di aiuto di Niko, disperato e furioso per non essere risuscito a fare giustizia e rendere omaggio alla donna che tanto amava.

Manlio non è certo un esempio di sensibilità e, incurante del dolore di Niko, continuerà a scavare nel suo animo tormentato, avendo bisogno della sua risposta in merito alla proposta che gli ha fatto sul conto di Susanna.

Roberto pronto a partire per Londra: Upas spoiler 21-25 novembre

Una buona notizia scalderà i cuori dei telespettatori di Un posto al sole: Diego riuscirà a conquistare il cuore di Lia.

Inizierà così la loro tenera storia d'amore, anche se alcuni ostacoli li metteranno in seria difficoltà.

A Napoli ci sarà il ritorno di Alice dopo tanto tempo, mentre Roberto sarà sul punto di lasciare la città per volare a Londra, disperato per aver perso Marina. Occhio alle prossime puntate di Upas, perché Ferri riceverà una doppia sorpresa che lo spiazzerà.

Infine, Angela e Franco aiuteranno Bianca a organizzare una piacevole sorpresa per Antonello: una festa per il suo compleanno alla Terrazza lo aspetta, con tanti amici che vogliono vederlo finalmente felice.