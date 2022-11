L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda venerdì 11 novembre 2022, con l'ultima puntata di questa settimana in onda come sempre dalle 14:45 in poi su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Ida Platano, la quale si renderà protagonista dell'ennesima provocazione nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri.

E, questo modo di fare di Ida, scatenerà anche l'ira della sua nuova fiamma, Alessandro Vicinanza, col quale nelle ultime settimane ha scelto di approfondire la conoscenza.

Ida provoca il suo ex Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 11 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne dell'11 novembre 2022, rivelano che Ida Platano tornerà al centro dell'attenzione e lo farà provando a stuzzicare ancora una volta il suo ex Riccardo.

Il cavaliere tarantino aveva ammesso di soffrire perché non riesce ad avere un rapporto di amicizia sereno con la sua ex ma, in studio, sono in tanti a credere che sia ancora innamorato di Ida.

E così, a quel punto, la dama siciliana ha deciso di metterlo alle strette, chiedendogli di scriverle un bigliettino in cui ammetteva di essere ancora innamorato di lei.

Una sorta di "prova d'amore" quella chiesta da Ida nei confronti del suo ex, la quale però non ha avuto l'effetto sperato.

Riccardo non cade nella trappola di Ida: anticipazioni Uomini e donne del 11/11

Le anticipazioni di Uomini e donne dell'11 novembre, rivelano che Riccardo non ha accettato scendere a compromessi con Ida e non ha voluto "esaudire" la sua richiesta d'amore.

Il cavaliere si è rifiutato di comporre questo bigliettino e, soprattutto, di confessare i suoi sentimenti nei confronti dell'ex fidanzata.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata di questo pomeriggio, rivelano che Ida Platano con il suo modo di fare, ha scatenato anche l'ira della sua nuova fiamma, Alessandro.

Alessandro va via disperato: anticipazioni Uomini e donne 11 novembre

Il cavaliere napoletano, protagonista di una serie di incontri fuori dallo studio con la dama siciliana, non ha gradito affatto queste provocazioni di Ida nei confronti del suo ex.

Ecco allora che Alessandro, deluso e disperato da questa situazione, ha scelto di abbandonare lo studio di U&D.

Il cavaliere non ha nascosto che, nelle ultime settimane, tra lui e Ida ci sono stati dei momenti di grande intensità e passione, motivo per il quale rivederla in studio provocare e stuzzicare il suo ex Riccardo Guarnieri, lo ha ferito profondamente.

Riuscirà Ida a riconquistare la fiducia di Alessandro? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa edizione.